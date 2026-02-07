България би 78 държави. Уникално признание

Щандът на България бе обявен за най-красивия щанд на Международното изложение за туризъм EMITT 2026, което завършва днес в Истанбул, предаде за БТА Нахиде Дениз.

Българският щанд, организиран от Министерството на туризма, бе обявен за най-красив сред всички щандове на 78 страни, които участват в изложението.

Отличието, което се присъжда на Министерството на туризма на България от организаторите на изложението icaevent и еraSoft, бе връчено на аташето по туризма на България в Турция Теодора Таскова.

На щанда на България се представят 16 български фирми и общини, които промотират дестинациите, които развиват за летен, зимен, спортен, балнеолечебен и спа туризъм.

Традиционното изложение EMITT е най-голямата туристическа борса за региона на Източното Средиземноморие, Балканите и Близкия изток.

