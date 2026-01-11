Посочиха най-добрия град за нощен живот в света! В Европа е

Рим е обявен за най-добрия град за „нощен туризъм“ през 2026 г. Според TimeOut италианската столица оглавява класацията, изпреварвайки петдесет други популярни туристически дестинации.

Експертите обясняват, че „нощен туризъм“ се отнася до пътуване с акцент върху нощни, прохладни и необичайни преживявания. В същото време мнозина веднага се сещат за астротуризъм - наблюдение на звезди, резервати с тъмно небе и космически явления.

Концепцията за нощен туризъм обаче е много по-широка.

Тя включва вечерни и нощни обиколки на града, разглеждане на известни забележителности след залез слънце, нощни музеи, културни събития, прожекции на филми на открито и дори сафарита по здрач. Забелязва се, че през последната година тази тенденция се е превърнала в значителна туристическа тенденция.

Платформата за съхранение на багаж Radical Storage анализира 50 града по целия свят, като ги класира въз основа на четири критерия:

· нощни преживявания и дейности (брой нощни екскурзии и събития) – 40%;

· природни фактори (ниво на светлинно замърсяване и средна продължителност на дневните часове) – 40%;

· безопасност (колко безопасно е да се ходи през нощта, според местните жители) – 10%;

· транспорт (наличност и цена на нощен транспорт) – 10%.

„В резултат на това Рим неочаквано се очерта като най-добрият град за нощен туризъм през 2026 г. Италианската столица получи общ индекс от 6,07 точки от 10, с особено висок резултат от 9,2 в категорията „преживяване“, се посочва в статията.

Рим предлага 305 нощни обиколки, много от които са високо оценени от пътуващите. Те включват вечерни разходки из Колизеума, прожекции на филми на открито, нощни пазари и културни събития след залез слънце.

Като цяло, топ 10 на най-добрите градове в света за нощен туризъм през 2026 г. са следните:

1. Рим, Италия

2. Амстердам, Нидерландия

3. Тромсьо, Норвегия

4. Рованиеми, Финландия

5. Токио, Япония

6. Дубай, ОАЕ

7. Лондон, Великобритания

8. Париж, Франция

9. Маракеш, Мароко

10. Ко Панган, Тайланд

„Нощният туризъм все повече привлича тези, които искат да видят градовете от нова, по-малко очевидна страна - когато жегата спадне, тълпите изчезват и познатите места разкриват различна страна“, отбелязва TimeOut.

