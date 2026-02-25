Добра новина за цената на природния газ

„Булгаргаз“ коригира първоначално внесеното предложение за цената на природния газ за м. март и ще осигури по-благоприятна цена. Това обяви изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов по време на открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране.

На него бе обсъден доклад по внесеното на 9 февруари заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за март, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР, а заседанието бе излъчено онлайн.

Заявената по-рано цена от 32,85 евро/MWh ще бъде намалена до 32,60 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС,) поради намалени заявки от клиенти. По този начин цената за март от 32,60 евро/MWh остава практически непроменена спрямо цената за февруари в размер на 32,30 евро/MWh – изменението е сведено до 0,93%.

Цената, която ще бъде утвърдена от енергийния регулатор, остава благоприятна за българските битови и стопански потребители. Справка в исторически план показва, че цената от 32,60 евро/MWh е с близо 27 % по-ниска спрямо година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро/MWh (87,58 лв./Mwh), посочват от КЕВР.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за март - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти, посочват още КЕВР.

На 27 февруари 2026 г. регулаторът ще приеме решение за утвърждаване на цената на природния газ, което ще бъде публикувано на интернет страницата на комисията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com