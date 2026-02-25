Икономист отсече! Кога ще има редовен бюджет

Редовният бюджет на страната трябва да се изготви от редовното правителство, за да може той да отговаря на политиките на кабинета. Това каза икономистът Васил Караиванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Икономистът Румен Гълъбинов смята, че новият бюджет вероятно ще се входира края на май или юни и в средата на годината вероятно ще бъде одобрен. Той посочи, че това не е проблем, тъй като продължава да се работи със старата план-сметка. Също така влизането в еврозоната е допринесло за финансово-икономическата стабилност на България.

Гълъбинов подчерта, че за тази година се дава ръст на БВП от 3%. По негови думи инвестициите се увеличават по-бавно, като се очаква тази година те да бъдат повече. Той коментира, че ще има ръст на приходите. А бюджетният дефицит трябва да остане 3%.

"Производителността ни е ниска, защото ни е малка икономиката", каза Караиванов. По негови думи държавата не изпълнява бюджета за инвестиции. Той изрази мнение, че непропорционалните увеличения на възнагражденията в публичния сектор създават дългосрочни проблеми.

Наложените от САЩ 10-процентови мита върху Европа ще окажат влияние и върху България, но само 1-2% от българския износ ще бъде засегнат от тях, каза Караиванов. Това се дължи на факта, че страната ни изнася предимно към Европа и по-малко към САЩ, това се отнася и за производството на авточасти, обясни той.

