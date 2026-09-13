Всичко за Щанд

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Висшисти зад щанда

Висшисти зад щанда

Физиците на СУ и растениевъдите от Пловдив са най-добре подготвени Бизнесът не търси кадрите, завършили 39 специалности в родни университети Скъсана...

19 януари | 6:50
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Банско с реклама в Бавария

Банско с реклама в Бавария

Община Банско имаше свой рекламен щанд в град Фюсен, Германия, между 12 и 17 септември. По това време бе представен българо-германският оперен проект...

24 септември | 17:33
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Дипломати зад щанда

Дипломати зад щанда

Софиянци направиха околосветско пътешествие само за денЯстия и сувенири от пет континента предлагат на коледния базар на посолствата Опашка от нетърп...

08 декември | 6:40
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