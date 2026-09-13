България би 78 държави. Уникално признание
Щандът ни на Международното изложение за туризъм EMITT 2026 обявен за най-красив
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Щандът ни на Международното изложение за туризъм EMITT 2026 обявен за най-красив
Пилотният проект ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област
На специално изграден щанд ще бъдат представени богатствата на Долината на розите и красотата и традициите на Казанлък
Физиците на СУ и растениевъдите от Пловдив са най-добре подготвени Бизнесът не търси кадрите, завършили 39 специалности в родни университети Скъсана...
Община Банско имаше свой рекламен щанд в град Фюсен, Германия, между 12 и 17 септември. По това време бе представен българо-германският оперен проект...
Община Кърджали участва със свой щанд на първото в страната изложение „Празници, обичаи, традиции и туризъм". Посетителите могат да се запознаят с реа...
Софиянци направиха околосветско пътешествие само за денЯстия и сувенири от пет континента предлагат на коледния базар на посолствата Опашка от нетърп...
Вдигат двойно количествата за директна продажба на продукти от фермите Най-много два часа може да пътува млякото, предназначено за директна продажба...
София. Такса "щанд" и "рожден ден", с която веригите товарят доставчиците си, скоро може да останат в историята. Забраната им се предвижда в проекта з...
Пловдив. Община Пловдив участва в 36-ото международно туристическо изложение IFT в Белград, където представи богатото си културно наследство. Изложени...
Зьолден. Най-старият български зимен курорт Боровец се представи със свой щанд на откриването на сезона в Зьолден. В централния пресцентър журналисти...