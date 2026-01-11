Банките се задръстиха от монети. Какво следва

В рамките на няколко дни от началото на 2026 г. е имало над 1,2 милиона тегления и над 5,4 милиона плащания. Това заяви пред бТВ Петя Димитрова, председател на Асоциацията на банките в България.

Само за първите два работи дни на новата година банките са обслужили близо 240 хиляди клиенти в своите клонове или по 120 хиляди души на ден.

За първите два дни на януари са извършени над 1,5 милиона тегления от банкомати, което не е било никога досега.

За първите два дни също така са били извършени 6 милиона трансакции през постерминалите на приблизителна стойност около 150 милиона евро, съобщи Петя Димитрова.

Банките също така са приели от клиентите си над 30 милиона банкноти и над 200 милиона монети.

„Това приблизително прави 150 тона или между 8 и 10 ТИР-а“, уточни Димитрова. Тя добави, че според техните изчисления в обращение има още над 10 хиляди тона монети, защото в края на миналата година броят на монетите е бил над 3,3 милиарда.

Относно сигналите за временни лимити при теглене от банкомати, Петя Димитрова обясни, че това е била временна организационна мярка за по-плавно обслужване в началото, но в момента системата функционира синхронизирано.

Банковата система в България е подложена на безпрецедентен натиск в първите дни след въвеждането на еврото, като финансовите институции вече предприемат мерки за коригиране на допуснати грешки при таксуването, каза тя.

Потвърди, че в отделни случаи на клиенти са били начислени такси за обмяна на левове в евро, въпреки законовото изискване процесът да е безплатен.

„В отделни случаи, при които са били начислени такси, те вече са възстановени. Става дума за единични грешки на ниво служител“, заяви Димитрова.

Тя бе категорична, че през първите шест месеца от въвеждането на новата валута не се дължат такси за обмяна, независимо от това дали става въпрос за банкноти или монети, и дали гражданите са клиенти на съответната банка.

Димитрова уточни, че за обмяна на суми над 5000 евро се изисква попълване на декларация за произход на средствата, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

За по-големи суми – над 30 000 лева, банките изискват предварителна заявка от три работни дни, за да осигурят необходимата наличност и организация.

„Процесът ще се нормализира. Координацията между банките, БНБ и институциите е добра“, обобщи ситуацията председателят на АББ.

