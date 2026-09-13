Банките се задръстиха от монети. Какво следва
Връщат взетите такси за обмяна на валута
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Връщат взетите такси за обмяна на валута
Петя Димитрова отличена за принос към икономиката и евроинтеграцията на страната
Това става в годината на 150-годишнината от рождението на нейния патрон
Предоставяме на студентите реална работна среда, каза ректорът проф. Димитър Димитров
Петя Димитрова – главен изпълнителен директор на Юробанк България АД /Пощенска банка/, е новият председател
Очаква се сделката да приключи в началото на 2023
Главният изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка получи престижното отличие за втора поредна година и общо за пети път в кариерата...
Банките са с 3% ръст на печалбата за пръв път от началото на кризата, казва Петя Димитрова В края на 2013 г. Пощенска банка и УНИЦЕФ стартират страте...
София. Музикалният формат X Factor се раздели с женската група LOLLIPOP. Снощи четирите момичетата на Мария Илиева бяха на елиминации заедно с рокаджи...
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