Петя Димитрова оглави Фондация „Буров“

Главният изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка Петя Димитрова бе избрана за председател на Управителния съвет на Фондация „Буров“.

Решението бе взето по време на годишното Общо събрание на настоятелите, което прие и бюджета за 2024 г., както и програмата за дейността на фондацията през следващите месеци.

Ново ръководство и нова посока

На заседанието бе избран нов Управителен съвет в състав: Петя Димитрова, Дамян Дамянов, Данета Желева, Добромир Добрев, Ивайло Главчовски, Илиан Георгиев и Георги Заманов.

За председател на настоятелството бе избран Благовест Маламов.

В програмата за 2024 г. е заложено привличане на нови настоятели и дарители от финансовия и индустриалния сектор, както и по-активно участие на фондацията в обществения живот.

„В годината, в която се навършват 150 години от рождението на Атанас Буров, за мен е чест да бъда избрана за председател на Управителния съвет на едноименната фондация. Приемам това доверие с отговорност и увереност, че ще развием институцията в духа на модерното и иновативното“, заяви Петя Димитрова след избора си.

Тя подчерта, че Фондация „Буров“ ще продължи да бъде пазител на банковите традиции, но и двигател на образователните и финансовите иновации, вдъхновена от наследството на своя патрон.

Фокус върху образование и обществено въздействие

Общото събрание реши фондацията да засили своето обществено присъствие чрез подкрепа на млади таланти в областта на икономиката и финансите.

Основната цел на организацията ще бъде насърчаване на отговорното финансово образование, както и създаване на устойчива среда за обмен между академичните среди и банковия сектор.

Под ръководството на Петя Димитрова фондацията ще насочи усилията си към инициативи, които свързват традицията на Атанас Буров с модерните икономически реалности – за да продължи делото на своя патрон, но и да оформи ново поколение лидери с мисия към обществото.

