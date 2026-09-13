Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
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Ангарски е починал след кратко боледуване
Фестивалът превръща ул. „Алеко Константинов“ в място за срещи, музика, домашна кухня и общи каузи
Петя Димитрова отличена за принос към икономиката и евроинтеграцията на страната
Това става в годината на 150-годишнината от рождението на нейния патрон
Партньорството улеснява домакинства и фирми да инвестират в устойчиво енергийно бъдеще
Кампанията е във връзка с приемането на еврото
За подкрепа на малкия и среден бизнес
Очаква се сделката да приключи в началото на 2023
Споразумението ще даде възможност на клиентите на банкатада се възползват от още повече иновативни решения за своите финанси
Пощенска банка е първата банка в България, която ще предложи иновация за безконтактни плащания директно през мобилен телефон
Със Спестовен жилищен кредит на Пощенска банка можеш да плащаш лихва само върху половината от кредита
Проектите на първо място във всяка от категориите „Дигитални иновации“, „Образование“ и „Зелени проекти“ спечелиха финансиране за общо 30 000 лв.
С инициативата здравните работници на УМБАЛ „Софиямед“ бяха подпомогнати със 125 000 лева
Модерното решение надгражда две отуспешните концепции на финансовата институция, като обединява центровете за експресно потребителско кредитиране и ди...
Максим и Стефан Иванови, прекосили Атлантическия океан с гребна лодка, са главни герои в новата кампания на Пощенска банка
Финансовата институция отново се нареди сред отличниците в престижните World Finance Banking Awards
Радина Кърджилова и Деян Донков активно се включиха в социално отговорната инициатива
238 проекта в полза на обществото са регистрирани в специалната дигитална платформа
Пощенска банка ще подкрепя ликвидните нужди и проекти на микро, малки и средни предприятия
Поредната висока оценка се основава на силните оперативни резултати