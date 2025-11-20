Шефката на Пощенска банка получи голямата награда „Мисис Икономика“

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка, бе отличена с голямата награда „Мисис Икономика“ 2025. Тази година, по повод 35-годишнината на емблематичния бизнес конкурс, отличието се връчва на петима изявени българи за изключителен принос и въздействие върху развитието на българската икономика в последните десетилетия.

Тържествената гала церемония на „Мистър и Мисис Икономика“, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание „Икономика“, се състоя в София Тех Парк. Специалната награда на Димитрова бе връчена от вицепрезидента Илияна Йотова.

Признание за лидерство и визия в банковия сектор

„Благодаря на моите колеги за подкрепата, благодаря на нашите партньори за доверието, благодаря на акционерите на Юробанк за вдъхновението и общата ни визия, които ме мотивират да продължавам напред. И не на последно място, а на първо – благодаря на нашите клиенти, които са най-големият ни стимул всеки ден да бъдем по-добри от вчера, да сме пионери в иновациите и дигитализацията и да развиваме икономиката и бизнеса напред“, заяви Петя Димитрова при получаването на наградата.

„Благодаря и на организаторите от КРИБ и списание „Икономика“ и ги поздравявам за съхраняването на традицията, пламъка, устрема и визията, с 35-годишния юбилей“, каза още тя.

„А като председател на Асоциацията на банките в България благодаря искрено на българския бизнес, на КРИБ и на всички организации, които ни подкрепиха в процеса на евроинтеграцията“, подчерта още Димитрова.

Изявен кариерен път и утвърден авторитет

Петя Димитрова ръководи Пощенска банка от 2012 г. и е носител на множество престижни отличия, като два пъти е печелила „Мисис Икономика“ – през 2015 г. и 2018 г. Нейният професионален път и лидерски подход я утвърждават като една от най-влиятелните фигури във финансовия сектор у нас.

