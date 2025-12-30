Евтините ипотеки у нас се задържат, потребителските заеми също надолу

Средната годишна лихва по жилищните кредити в България продължава да се движи под границата от 2,50 на сто, показват най-новите данни на Българска народна банка. През ноември новоотпуснатите ипотечни заеми в левове са договаряни при средна лихва от 2,48 на сто, което представлява минимално повишение спрямо октомври, но и по-ниско равнище в сравнение със същия месец на предходната година.

Ипотеките - стабилност без отклонения

Месечната промяна в лихвите е почти незабележима - едва 0,01 процентни пункта нагоре, което затвърждава усещането за стабилност на пазара. На годишна база обаче се отчита леко понижение, което показва, че банките продължават да поддържат благоприятни условия за финансиране на покупката на жилище. Паралелно с това годишният процент на разходите, който включва всички такси и комисиони, достига 2,86 на сто – ниво, близко до това от предходните месеци.

По-малко нови заеми, но по-силен годишен ръст

През ноември обемът на новия бизнес при жилищните кредити в левове намалява на месечна база с 8,6 на сто и достига 1,111 млрд. лева. В по-дългосрочен план обаче картината остава положителна – спрямо ноември 2024 година новоотпуснатите ипотеки нарастват с над 20 на сто. Общият обем на жилищните кредити у нас достига 32,14 млрд. лева към края на месеца, което е годишно увеличение от 27,7 на сто, сочат данните на БНБ.

Потребителските кредити поевтиняват

По-осезаемо движение се наблюдава при потребителските заеми. През ноември средната годишна лихва по новите кредити за потребление в левове спада до 8,84 на сто, при 9,01 на сто месец по-рано и 9,25 на сто година по-рано. Сходна тенденция се отчита и при годишния процент на разходите, който намалява до 9,17 на сто, което прави тези заеми малко по-достъпни за домакинствата.

Депозитите в левове и евро - различна динамика

При спестяванията картината е по-разнообразна. Новите срочни депозити на домакинствата в левове през ноември се договарят при средна годишна лихва от 0,81 на сто - без промяна спрямо октомври, но с лек спад на годишна база. За разлика от тях депозитите в евро леко поскъпват, като средната лихва достига 1,44 на сто, което е повишение спрямо предходния месец и изравняване с нивата от година по-рано.

Повече нови депозити, особено в левове

Обемът на новия бизнес по срочните депозити в левове бележи силен ръст през ноември – над 20 на сто на месечна база, до 404,4 млн. лева, а на годишна база увеличението достига близо 34 на сто. При депозитите в евро се отчита по-умерен месечен ръст, но и спад спрямо същия период на миналата година, което показва различни нагласи за спестяване в двете валути.

Спестяванията на домакинствата надхвърлят 100 млрд. лева

Като цяло депозитите на домакинствата – включително срочни влогове и средства по разплащателни сметки - достигат 100,88 млрд. лева към края на ноември 2025 година. Това представлява близо 46 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Само за месец сумата нараства с около 2,9 млрд. лева, а на годишна база увеличението е близо 16 на сто - още един знак за стабилни доходи и силна склонност към спестяване.

