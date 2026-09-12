София догони Истанбул: Цените на жилищата хвърчат нагоре
Средното жилище в столицата вече струва 217 500 евро, а квадратът поскъпна с близо 29% за година
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Средното жилище в столицата вече струва 217 500 евро, а квадратът поскъпна с близо 29% за година
По-малко импулсивни сделки и повече сметки променят правилата за купувачите
Цените тръгват нагоре, стигат 3000 евро за квадрат
Кредитните продукти с фиксирана лихва дават на потребителите повече предвидимост при планиране на разходите по обслужването им
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Лихвите ще бъдат стабилни, уверяват експертите
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Капиталовата позиция на банката запазва отново своята положителна динамика
Наблюдава се сериозен ръст на кредитирането – както при ипотечните, така и при потребителските кредити, подчерта той
Когато този пазар е добре и се развива, това е положително за цялата икономическа обстановка
До края на годината те може да достигнат до 3-3,5 процента
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Рекорден ръст от 30% на ипотечните заеми през юни спрямо предходния месец показват оценките преди излизането на официалните данни на БНБ, каза кредитн...
Чейндж бюрата се регистрират само в НАП като обменни бюра