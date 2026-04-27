Жилищният пазар се охлажда, но кредитите остават двигател

Пазарът на жилища в България вече премина през своя най-динамичен етап и навлиза в по-зряла фаза, в която решенията се взимат по-внимателно и на база реални фактори. Това, което доскоро беше движено от очакванията за еврозоната, постепенно се връща към класическата логика - доходи, достъп до кредит и реална стойност на имотите. Промяната не е рязка, но е ясно видима както в поведението на купувачите, така и в стратегията на банките.

Пазарът се връща към реалността

Както посочват от SORENDA Real Estate пазарът вече излиза от фазата на емоционални решения и влиза в период на по-задълбочени анализи. Ако преди двигателят беше страхът от пропусната възможност, днес той все по-ясно се измества към условията по финансиране и дългосрочната устойчивост на покупката.

Тази нормализация обаче не означава застой, а по-скоро преминаване към по-балансиран модел, в който търсенето и предлагането започват да се изравняват.

Лихвите остават стабилни въпреки очакванията

Един от най-често задаваните въпроси през последните месеци е дали влизането в еврозоната ще доведе до рязко покачване на лихвите. Засега подобен сценарий не се реализира.

Според експерти условията по ипотечните кредити остават стабилни, а в някои случаи дори се подобряват спрямо предходната година. Това се дължи на високата ликвидност в банковата система и активната конкуренция между финансовите институции, които продължават да се борят за нови клиенти.

В резултат пазарът остава относително предвидим от гледна точка на финансирането.

Купувачите търсят сигурност

По-осезаемата промяна е в поведението на клиентите. Наблюдава се ясно изместване към фиксираните лихви, особено в първите години на кредита, като основната цел е предвидимост на разходите.

В същото време плаващите лихви продължават да имат силно присъствие, тъй като част от купувачите очакват стабилна икономическа среда и възможно понижение в бъдеще.

Тази комбинация от търсене на сигурност и желание за гъвкавост води до нарастващ интерес към хибридни кредитни продукти, които съчетават двата подхода.

Кредитът остава двигател на пазара

Данните на БНБ потвърждават, че банковото финансиране продължава да бъде основен фактор за активността. Към февруари жилищните кредити достигат 17,3 млрд. евро, което е ръст от 27,8% на годишна база.

Общият обем на кредитите за домакинствата надхвърля 29,3 млрд. евро, с увеличение от над 20%. Това са стойности, близки до рекордните нива от 2024 г., когато ръстът достигна почти 29%.

Въпреки това се забелязват първи признаци на нормализация, като темпът на растеж започва леко да се забавя.

Повече дисциплина и контрол от банките

Промяната се отразява и върху начина, по който банките подхождат към кредитите. Макар да няма рязко затягане на условията, се наблюдава по-висока прецизност при оценката на риска.

При инвестиционни покупки се изисква по-голямо самоучастие, а процесът на одобрение става по-внимателен. В същото време дигитализацията ускорява процедурите, но не заменя човешкия фактор при вземането на решения.

Средният срок на кредитите остава дълъг - между 25 и 30 години, но реалното им погасяване често се случва по-рано чрез рефинансиране или продажба на имота.

EURIBOR като нов ориентир

С приближаването към еврозоната се очаква и промяна в начина на формиране на лихвите. Все по-вероятно е EURIBOR да се утвърди като основен референтен показател при плаващите кредити.

Това ще направи пазара по-прозрачен, но и по-чувствителен към решенията на Европейската централна банка.

Цените растат, но достъпността се влошава

На фона на тези процеси цените на имотите продължават да се покачват, макар и по-бавно. В София доходите нарастват с около 12%, докато цените на жилищата се увеличават с приблизително 14%, което постепенно ограничава достъпността.

Това води до охлаждане на част от търсенето и премахва ефекта на паническите покупки, характерен за предходните години.

Какво следва за пазара

Очакванията са пазарът да продължи да расте, но с по-умерен темп и по-голяма предпазливост от страна на участниците. Сделките вероятно ще изискват повече време, преговорите ще бъдат по-дълги, а изискванията към качеството ще се повишат.

Финансирането ще остане ключов фактор, но не като двигател на бум, а като механизъм за баланс. Именно в тази нова среда се оформя по-устойчив модел на развитие, при който решенията се взимат по-информирано и с по-малко риск.

