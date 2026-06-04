Teatralna Park Residence отвори врати като ново лице на градския живот в София

Teatralna Park Residence беше официално представен с Ден на отворените врати - събитие, което отбеляза завършването на проекта и показа неговата среда в пълния й завършен вид. Комплексът, започнал като амбициозна идея, вече е впечатляваща реалност в непосредствена близост до идеалния център на София.

На събитието присъстваха партньори, приятели, инвеститори, собственици и бъдещи жители, които имаха възможност да усетят атмосферата на новия градски адрес. Представянето показа не просто жилищна сграда, а цялостна концепция за живот, в която просторът, зеленината, сигурността и удобствата са събрани на едно място.

Teatralna Park Residence се отличава със своя мащаб и завършеност. Комплексът включва шест секции и над 280 жилищни единици - от функционални двустайни апартаменти до просторни тристайни, четиристайни и многостайни жилища, както и впечатляващи мезонети. Това разнообразие дава възможност за различни житейски избори - за семейства, млади професионалисти, хора, които търсят повече пространство, както и за купувачи, които гледат на имота като на дългосрочна и сигурна инвестиция.

Една от най-силните характеристики на проекта е собствената паркова среда. Затворен комплекс със собствен парк в централната градска част на София е рядка привилегия, защото съчетава удобството на близостта до активния град с усещането за спокойствие, зеленина и защитено пространство. Именно това превръща Teatralna Park Residence в повече от жилищен адрес - в място, което предлага нов ритъм на всекидневие в сърцето на столицата.

Денят на отворените врати даде възможност качеството, визията и средата на комплекса да бъдат видени отблизо. Посетителите успяха да се запознаят със завършените пространства, да усетят мащаба на проекта и да видят как отделните елементи - архитектура, зелени площи, удобства и сигурност - работят заедно. За хората, които все още търсят нов дом или инвестиционна възможност, събитието беше и важен момент, защото в комплекса остава ограничен брой налични ексклузивни апартаменти.

Освен модерни жилища, Teatralna Park Residence предлага и богата инфраструктура от услуги, създадена за удобството на живущите. В комплекса са предвидени голям супермаркет, аптека, кафе зона, клиника за красота, специализиран неврологичен кабинет и фитнес център с площ над 1300 квадратни метра. Три подземни нива с паркоместа осигуряват допълнително спокойствие и удобство в ежедневието, като решават един от най-големите проблеми на градската среда.

Всичко необходимо за съвременния градски живот е събрано в рамките на комплекса - дом, зеленина, услуги, спорт, грижа за здравето и сигурност. Така Teatralna Park Residence се откроява като проект, който не просто добавя нови жилища към София, а предлага завършена среда за живеене с ясно усещане за качество, комфорт и дългосрочна стойност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com