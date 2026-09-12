Teatralna Park Residence отвори врати като ново лице на градския живот в София
Денят на отворените врати събра партньори, инвеститори, собственици и бъдещи жители в завършения комплекс до центъра
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Денят на отворените врати събра партньори, инвеститори, собственици и бъдещи жители в завършения комплекс до центъра
Така районният съд в Тутракан отбеляза 140-годишнината от приемането на Търновската конституция
Под мотото „Външно отвътре" Министерство на външните работи на Република България организира Ден на отворените врати. От 11.00 до 18.00 часа днес вси...
Под мотото „Външно отвътре" Министерство на външните работи на Република България организира Ден на отворените врати. На 18 юни 2016 г. от 11 до 18 ча...
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева посрещна първите посетители в Деня на отворени врати на парламента, съобщиха от правителствената прес...
Народното събрание организира днес Ден на отворени врати от 10.00 до 17.00 ч., съобщиха от парламентарния пресцентър. Инициативата е по повод 143 год...
Ден без вход в Националния исторически музей. Там посетителите ще могат да видят уникалната корона на българските владетели от Средновековието. Украш...
Ден на отворените врати е днес в Обединен детски копмлекс – Благоевград. Инициативата е подкрепена от общината и е по повод първия учебен ден за извън...
Отчитат конкурса за ученическо есе „Правото справедливост и отговорност" Ден на отворените врати организира днес съда в Разград. Инициативата има за...
София. Реконструкция на глава по череп ще бъде демонстрирана в Деня на отворените врати в Института по експериментална морфология, патология и антропо...
Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките ще отвори вратите си за посетители на 15 ноември 2014 г. (събота...
София. Със специална празнична програма Националният военноисторически музей (НВИМ) ще посрещне своите посетители в Деня на храбростта и Празника на Б...
Козлодуй. Малкият Борис Янкулов от София влезе в АЕЦ „Козлодуй". 5-месечният юнак бе сред 555-те посетители, които разгледаха Първа атомна електроцент...
С тържествен ритуал почитат и делото на първия кмет на града
Пазарджик. От 3 до 7 юни в Съдебната палата – Пазарджик, ще се проведе Седмица на отворени врати в Окръжен и Районен съд. Всички желаещи граждани, жур...