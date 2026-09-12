Всичко за Ден На Отворените Врати

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Ден на отворените врати в НС

Ден на отворените врати в НС

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева посрещна първите посетители в Деня на отворени врати на парламента, съобщиха от правителствената прес...

20 февруари | 13:12
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Ден на отворените врати в НИМ

Ден на отворените врати в НИМ

Ден без вход в Националния исторически музей. Там посетителите ще могат да видят уникалната корона на българските владетели от Средновековието. Украш...

23 декември | 9:39
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