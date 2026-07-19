Новата Владая! Милионерско село на 15 минути от София

Пазарът, който отдавна не е селски

Има едно село по пътя за Перник, което отдавна излезе от периферията на столицаат, превръщайки се в новия луксозен адрес на богатите столичани - Драгичево. Те вече не е просто точка на картата след Владая. То е първият естествен пояс на София откъм югозапад - място, където хората живеят извън града, но не се чувстват далеч от него. Пътят до центъра е кратък, въздухът е по‑чист, а усещането е за дом, който съчетава природа и удобство. Именно това превърна селото в един от най‑динамичните имотни пазари около столицата.

Цените: от стабилни към високи, от високи към престижни

Къщите в Драгичево вече се продават на нива, които конкурират южните квартали на София. Новото строителство е силно, а модерните проекти вдигнаха летвата.

Къщите се движат между 174 000 и 510 000 евро, като най‑търсени са имотите с двор, панорама и съвременно изпълнение.

Затворените комплекси - вече реалност в селото, достигат 439 500 евро за къща с висок клас материали, енергийна ефективност и модерна архитектура.

Пазарът на парцели е още по‑разнообразен: от 71 580 евро за по‑малки терени до над 512 000 евро за големи парцели с потенциал за строителство на комплекси или семейни резиденции.

Това не са "селски" цени. Това са цени на район, който е част от новата имотна география на София.

Строи ли се? Да – и то качествено

Драгичево вече има своите модерни затворени комплекси. Най‑емблематичният е Shi Residence - проект, който задава нов стандарт за района: чист дизайн, просторни къщи, добра инфраструктура вътре в комплекса и усещане за подреденост.

Появяват се и нови индивидуални проекти - едноетажни и двуетажни къщи, ориентирани към семейства, които търсят тишина и пространство. Строителството е активно, но не хаотично - селото расте, без да губи характера си.

Предимствата: близост, природа, инфраструктура

Драгичево има три ключови предимства, които го правят толкова желано място.

Първото е близостта до София. Пътят през Владая и магистрала „Люлин“ осигуряват бързо придвижване. За много хора това е решаващо – живееш извън града, но не губиш време в пътуване.

Второто е природата. Селото е в подножието на Витоша, с чист въздух, зеленина и гледки, които липсват в гъсто застроените квартали на столицата. Много семейства избират Драгичево именно заради възможността децата им да растат близо до планината.

Третото е инфраструктурата. Пътищата са добри, транспортът е редовен, а близостта до големи търговски зони в Перник и София прави ежедневието удобно. Това е едно от малкото места около столицата, където човек може да живее в къща, без да се чувства откъснат.

Кой купува? Новият профил на купувача

Драгичево привлича специфичен тип купувачи – хора, които търсят баланс между град и природа.

Това са предимно семейства от София, които искат повече пространство, двор, чист въздух и спокойствие. Много от тях са професионалисти в IT сектора, предприемачи, хора с гъвкава работа или дистанционни позиции.

Има и втори тип купувачи - инвеститори, които виждат потенциал в района. Те купуват парцели за бъдещо строителство или къщи, които да отдават под наем. Драгичево вече е част от картата на висок клас имоти, а това привлича капитал.

Перспективата: район, който ще продължи да расте

Драгичево е в точката, в която се срещат три линии: близост до столицата, силно търсене и качествено ново строителство. Това е формула за устойчив растеж.

Селото се превръща в естествено продължение на София – място, където хората търсят дом, а не просто имот. И ако тенденцията се запази, Драгичево ще бъде едно от най‑силните имотни ядра около столицата през следващите години.

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