София с ново златно предградие! Опашка за къщи

Има места около София, които тихо, почти незабележимо, се превръщат в нови територии на желанието. Драгичево е едно от тях. Село, което доскоро стоеше в сянката на големите имотни звезди като Бистрица, Панчарево и Лозен, днес вече играе в тяхната лига – и го прави със самочувствие.

Разположено на входа на столицата откъм „Люлин“, с пряка връзка към АМ „Струма“, Драгичево е от онези места, където човек усеща, че София е на една ръка разстояние, но шумът ѝ остава някъде зад планината.

Пазар, който кипи

Имотният пазар в Драгичево е сред най-активните в радиус от 20 минути от София. В основните платформи се въртят над 70 обяви – впечатляващо число за населено място с подобен мащаб. Средната цена на имотите достига 215 967 евро по данни на Imot.bg, а медианата – 148 999 евро, което ясно показва присъствието на няколко луксозни имота, които дърпат пазара нагоре.

В Imoti.com средната цена е 406 078 лв. (около 207 000 евро) – стойност, която поставя Драгичево редом до най-търсените южни райони около София.

Какво се продава – от нови къщи до големи парцели

Предлагането е разнообразно, но с ясно изразен фокус: нови къщи, модерни проекти и просторни парцели.

Новите къщи от 180 до 320 кв.м се движат между 250 000 и 510 000 евро, като най-луксозните предложения достигат горната граница и включват дворове от 600–700 кв.м.

Пазарът на парцели също е жив. Малките УПИ от 600–800 кв.м се предлагат между 60 000 и 96 000 евро, а големите терени над 4 декара стигат до 454 400 евро.

Това е пазар, който не просто се развива – той се разширява, привлича инвеститори и задава нови стандарти за селата западно от София.

Търсенето – силно, целенасочено, устойчиво

Драгичево е магнит за няколко ясно очертани групи купувачи.

Първите са семейства от София, които търсят спокойствие, чист въздух и собствен двор, но не желаят да се откъсват от града. За тях 10–15-минутният път до „Люлин“ е решаващ аргумент.

Втората група са хора, които се местят от самия „Люлин“ – квартал, който през последните години се задъхва от презастрояване и трафик. За тях Драгичево е естествено продължение – близко, познато, но с несравнимо по-качествена среда.

Третата група са инвеститори. Те купуват парцели, планират строителство и гледат на селото като на новия западен фронт на имотния бум.

Инфраструктурата – силният коз на Драгичево

Малко села около София могат да се похвалят с подобна връзка с града. Драгичево е буквално на входа на столицата – пътят е бърз, широк и удобен. АМ „Струма“ дава директен достъп до София, Перник и цялата югозападна част на страната.

Тук няма усещане за изолираност. Напротив – селото е част от голямата градска динамика, но без да губи своята тишина. Планината е близо, въздухът е по-чист, а презастрояването, което задушава други райони, тук все още е под контрол.

Сравнение със „златните“ села около София

Драгичево вече стои редом до Бистрица, Панчарево и Лозен – но с няколко ключови разлики.

Цените са по-достъпни от южните райони, но инфраструктурата е по-добра. Пътят е по-бърз, а трафикът – по-предвидим.

Докато южните села страдат от презастрояване и недостиг на парцели, Драгичево все още предлага пространство – буквално и преносно. Това го прави едновременно по-спокойно и по-перспективно.

Новото лице на западните предградия

Драгичево е пример за това как едно село може да се превърне в предградие, без да загуби своя характер. Имотният бум тук не е случайност – той е резултат от комбинация от фактори: близост до София, добра инфраструктура, силно търсене и качествено ново строителство.

Селото вече не е просто точка на картата. То е избор.

Избор на хора, които искат да живеят близо до града, но не в него.

Избор на инвеститори, които виждат потенциал.

Избор на семейства, които търсят дом, а не просто квадратура.

Драгичево е новото златно предградие на София – и тепърва ще блести още по-силно.

