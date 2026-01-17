София с ново златно предградие! Опашка за къщи

Има места около София, които тихо, почти незабележимо, се превръщат в нови територии на желанието. Драгичево е едно от тях. Село, което доскоро стоеше в сянката на големите имотни звезди като Бистрица, Панчарево и Лозен, днес вече играе в тяхната лига – и го прави със самочувствие.
Разположено на входа на столицата откъм „Люлин“, с пряка връзка към АМ „Струма“, Драгичево е от онези места, където човек усеща, че София е на една ръка разстояние, но шумът ѝ остава някъде зад планината.
Пазар, който кипи
Имотният пазар в Драгичево е сред най-активните в радиус от 20 минути от София. В основните платформи се въртят над 70 обяви – впечатляващо число за населено място с подобен мащаб. Средната цена на имотите достига 215 967 евро по данни на Imot.bg, а медианата – 148 999 евро, което ясно показва присъствието на няколко луксозни имота, които дърпат пазара нагоре.
В Imoti.com средната цена е 406 078 лв. (около 207 000 евро) – стойност, която поставя Драгичево редом до най-търсените южни райони около София.
Какво се продава – от нови къщи до големи парцели
Предлагането е разнообразно, но с ясно изразен фокус: нови къщи, модерни проекти и просторни парцели.
Новите къщи от 180 до 320 кв.м се движат между 250 000 и 510 000 евро, като най-луксозните предложения достигат горната граница и включват дворове от 600–700 кв.м.
Пазарът на парцели също е жив. Малките УПИ от 600–800 кв.м се предлагат между 60 000 и 96 000 евро, а големите терени над 4 декара стигат до 454 400 евро.
Това е пазар, който не просто се развива – той се разширява, привлича инвеститори и задава нови стандарти за селата западно от София.
Търсенето – силно, целенасочено, устойчиво
Драгичево е магнит за няколко ясно очертани групи купувачи.
Първите са семейства от София, които търсят спокойствие, чист въздух и собствен двор, но не желаят да се откъсват от града. За тях 10–15-минутният път до „Люлин“ е решаващ аргумент.
Втората група са хора, които се местят от самия „Люлин“ – квартал, който през последните години се задъхва от презастрояване и трафик. За тях Драгичево е естествено продължение – близко, познато, но с несравнимо по-качествена среда.
Третата група са инвеститори. Те купуват парцели, планират строителство и гледат на селото като на новия западен фронт на имотния бум.
Инфраструктурата – силният коз на Драгичево
Малко села около София могат да се похвалят с подобна връзка с града. Драгичево е буквално на входа на столицата – пътят е бърз, широк и удобен. АМ „Струма“ дава директен достъп до София, Перник и цялата югозападна част на страната.
Тук няма усещане за изолираност. Напротив – селото е част от голямата градска динамика, но без да губи своята тишина. Планината е близо, въздухът е по-чист, а презастрояването, което задушава други райони, тук все още е под контрол.
Сравнение със „златните“ села около София
Драгичево вече стои редом до Бистрица, Панчарево и Лозен – но с няколко ключови разлики.
Цените са по-достъпни от южните райони, но инфраструктурата е по-добра. Пътят е по-бърз, а трафикът – по-предвидим.
Докато южните села страдат от презастрояване и недостиг на парцели, Драгичево все още предлага пространство – буквално и преносно. Това го прави едновременно по-спокойно и по-перспективно.
Новото лице на западните предградия
Драгичево е пример за това как едно село може да се превърне в предградие, без да загуби своя характер. Имотният бум тук не е случайност – той е резултат от комбинация от фактори: близост до София, добра инфраструктура, силно търсене и качествено ново строителство.
Селото вече не е просто точка на картата. То е избор.
Избор на хора, които искат да живеят близо до града, но не в него.
Избор на инвеститори, които виждат потенциал.
Избор на семейства, които търсят дом, а не просто квадратура.
Драгичево е новото златно предградие на София – и тепърва ще блести още по-силно.
