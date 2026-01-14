Мраморното село става милионерски квартал. Разкошни къщи

Село Мрамор вече не е онова спокойно предградие, което софиянци подминаваха по пътя към Доброславци. Днес то е една от най-горещите точки на имотната карта около столицата. Цените растат, интересът е стабилен, а профилът на купувачите се променя с темпове, които само преди няколко години изглеждаха немислими. Мрамор се превръща в новия магнит за хора, които търсят къща близо до София, но далеч от хаоса.

Цените: От селски двор до имот за стотици хиляди евро

Пазарът в Мрамор е в подем, а цифрите го доказват. Според Imot.bg средната цена на парцелите за строеж достига 720 058 евро, със средна цена на квадратен метър около 289 евро. Данните на Imoti.com потвърждават тенденцията: средната цена на имотите е 1 333 770 лв., а квадратният метър се движи около 595 лв..

Къщите, които само преди десетилетие струваха колкото двустаен апартамент в Люлин, днес се продават между 310 000 и 420 000 евро, като площите варират от 200 до 260 кв.м, а дворовете – от 500 до 2000 кв.м. Това са модерни, новопостроени домове, често завършени „до ключ“, с изолации, подово отопление, гаражи и просторни дворове.

Бъдещето е в затворените комплекси

Мрамор все още не е Бистрица или Панчарево, но тенденцията е ясна: появяват се първите големи парцели, предлагани именно за изграждане на затворени комплекси. Платформи като Zimoti показват оферти за терени от 5 до 21 декара, подходящи за комплексно строителство, включително в зоната между Мрамор и Мировяне.

Инвеститорите вече гледат към района като към следващата логична стъпка в разширяването на северозападната периферия на София. Очаква се в следващите години да се появят първите организирани комплекси от къщи – модел, който вече доминира в южните райони.

Какво търсят купувачите

Профилът на търсенето е ясен: хората искат пространство, тишина и близост до София. Най-търсени са:

къщи с двор между 500 и 1500 кв.м

ново строителство с модерни материали

имоти с добра енергийна ефективност

парцели в регулация за бъдещо строителство

Купувачите са предимно семейства, които работят в София, но искат да отглеждат децата си в по-спокойна среда. Има и нова вълна от млади професионалисти, които след пандемията предпочитат хибридна работа и търсят дом извън центъра, но с бърз достъп до града.

Кои хора купуват имоти в Мрамор

Мрамор привлича три основни групи:

Първата са семейства от северните квартали – Надежда, Обеля, Връбница – които искат да останат близо до родителите си, но да живеят в къща.

Втората са хора от централните райони, които продават апартаменти на високи цени и инвестират в по-голям имот с двор.

Третата група са инвеститори, които купуват парцели с цел бъдещо строителство. Те виждат потенциала на района, особено около бившия стопански двор и по пътя към Доброславци.

Инфраструктурата - тиха, но развиваща се

Мрамор е едно от селата с най-добра връзка със София. Намира се на около 14 километра от центъра на столицата - 15-20 минути с кола. Пътят е широк, поддържан и позволява бързо придвижване до северната част на града. Близостта до Нови Искър и бъдещите индустриални и логистични зони допълнително повишава интереса.

Селото разполага с училище, детска градина, магазини, здравна служба и активна читалищна дейност. Водоснабдяването и електропреносната мрежа са стабилни, а интернет покритието е отлично – ключов фактор за хора, работещи от разстояние.

Мрамор – новата северозападна звезда на София

Имотният бум в Мрамор не е случаен. Той е резултат от комбинация от фактори: близост до столицата, достъпни цени спрямо южните райони, големи парцели, ново строителство и търсене на по-спокоен начин на живот. Районът тепърва ще се развива, а първите признаци на организирано строителство вече са налице.

Мрамор е на път да стане следващото голямо име в периферията на София – тихо, зелено и все по-желано място за живот.

