Инструктират българите в Дубай къде да търсят убежища и помощ

Съобщения от система за ранно предупреждение за опасност са получили на телефоните си наши сънародници в Дубай. Над 7000 българи са блокирани и искат да бъдат евакуирани.

"Поради настоящата ситуация и потенциална ракетна заплаха, потърсете незабавно убежище в най-близката обезопасена сграда и стойте далеч от прозорци, врати и открити пространства. Очаквайте допълнителни инструкции.", гласи превод на съобщението, което ни бе изпратено от наш читател, пише Блиц.

В същото време от Министерството на външните работи излязоха с ново съобщение къде българските граждани да потърсят помощ.

"Възможности за консулско съдействие на български граждани

МВнР информира, че съгласно правото на Европейския съюз, когато български граждани пребивават в държава, в която България няма дипломатическо или консулско представителство, те могат да потърсят съдействие от представителство на друга държава членка на ЕС.

Това включва и възможност за издаване на Временен документ за пътуване на ЕС (Emergency Travel Document).

Съветваме българските граждани зад граница да се информират предварително за най-близкото представителство на държава членка на ЕС.

Следете официалните канали на МВнР за актуална информация."

Припомняме, че по-рано националният превозвач "България Еър", заедно с редица водещи световни авиокомпании, преустанови всички свои полети до и от Близкия изток.

Решението влиза в сила незабавно и ще продължи поне до 2 март включително, като идва в отговор на рязката ескалация на военното напрежение и последвалото затваряне на въздушното пространство над няколко държави в региона.

Военен конфликт

На 28 февруари 2026 г. САЩ и Израел започнаха координирана мащабна военна операция срещу Иран, включваща серия въздушни и ракетни удари по цели в Техеран и други градове.



Операцията, наречена от Израел „Ревящ лъв“, представлява съвместен удар по военни и стратегически обекти и е най-голямата директна атака срещу Ислямската република от години.

Според официални изявления Израел определя действията като превантивен удар, целящ да неутрализира военни заплахи, свързани с ракетните и ядрените способности на Иран.



Американският президент Доналд Тръмп също потвърди участието на САЩ във военната операция.

Иран реагира незабавно, като изстреля ракети срещу Израел и американски цели в региона, включително бази в страни от Персийския залив.



Техеран предупреди, че всяка държава, подпомагаща атаките, може да стане мишена на ответни удари.

В първите часове на операцията са регистрирани жертви. Сред най-тежките инциденти е удар по училище в южен Иран, при който според местни източници са загинали десетки хора, включително ученици.





