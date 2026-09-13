Пак ли война? САЩ атакува Иран, последва ответен удар
Ще разберете, каза Тръмп в отговор има ли примирие
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Ще разберете, каза Тръмп в отговор има ли примирие
от Министерството на външните работи излязоха с ново съобщение
Украинската армия подложи на артилерийски обстрел Донецк, който е бастион на опълченците, нанасяйки големи разрушения в града, предаде Би Би Си. Споре...
Дамаск. Президентът на Сирия Башар Асад не изключва възможността САЩ да предприемат военни действия срещу страната му, независимо от нейното съгласие...
Американските бойни кораби са в готовност за военен удар
В публикация в „Ню Йорк Таймс" руският президент размахва пръст на САЩ и Обама
Дамаск. Сирийските власти очакват военна атака да бъде извършена „всеки момент", заяви източник от силите за сигурност пред АФП само часове след като...
Обама обмисля всички варианти, включително и военен удар