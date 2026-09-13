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Асад все пак чака военен удар

Асад все пак чака военен удар

Дамаск. Президентът на Сирия Башар Асад не изключва възможността САЩ да предприемат военни действия срещу страната му, независимо от нейното съгласие...

26 септември | 20:10
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