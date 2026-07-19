Брутално и зловещо пророчество за бъдещето на планетата разтърси света, след като стана ясно, че ерата на хората като най-висша форма на живот е пред своя абсолютно неизбежен край! Технологичният мастодонт и ръководител на японския гигант „СофтБанк“ (SoftBank) Масайоши Сон хвърли атомна бомба в публичното пространство с разкритието, че до 2040 г. Земята ще бъде населена от 1 милиард хуманоидни роботи с изкуствен интелект.

Шокираща мутация: Машините ще се самовъзпроизвеждат!

Прогнозата на японския милиардер звучи като мрачен сценарий от филма „Терминатор“, но е стряскаща реалност. До броени години на планетата ще оперират космическите 100 трилиона агента с ИИ. Най-страшното е, че те няма да имат нужда от човешка намеса – роботите ще придобият способността да се самовъзпроизвеждат и сами да управляват собствената си еволюция, създавайки нови, още по-мощни поколения машини. Животът, какъвто го познаваме, се преобръща от общество, управлявано от хора, към свят, изцяло подчинен на ламаринени господари.

Икономически апокалипсис и енергиен вампиризъм

Роботизацията ще захапе и световната икономика, като секторите, свързани с ИИ, ще лапнат колосалните 20 процента от глобалния брутен вътрешен продукт, равняващи се на космическите 43 трилиона долара.

Новата дигитална чума обаче ще изсмуче и ресурсите на Земята. За да функционират центровете за данни на ИИ, ще е необходимо бруталното количество от 3 теравата електроенергия. Това е близо 1,8 пъти повече от сегашното потребление на целия свят, като след 2040 г. гладът за ток ще расте с по още 1 терават всяка година!

„Хората ще трябва да еволюират заедно с машините, вместо да ги отхвърлят“, предупреждава зловещо Сон, докато неговата компания налива безумни милиарди в полупроводници, роботика и мегаструктури за данни, подготвяйки се за новия световен ред.

