В ерата на тоталната дигитална изолация милиони хора по света, притиснати от тревожност, депресия и самота, посягат към телефоните си в търсене на бързо спасение. Чатботовете и платформите с изкуствен интелект масово се рекламират като денонощни, евтини и леснодостъпни виртуални терапевти. Истината зад този лъскав дигитален параван обаче е стряскаща. Доверяването на алгоритми за лечение на психиката и заболяванията на човешката душа крие огромни опасности, които могат да превърнат лекото безпокойство в необратим емоционален срив.

Илюзията за емпатия и празната кутия на алгоритъма

Най-големият капан на изкуствения интелект е неговата способност съвършено да имитира съпричастност, без реално да я изпитва. Технологията зад големите езикови модели представлява сложна математическа матрица, която просто предвижда коя дума е най-вероятно да следва след предходната на база на милиарди текстове в интернет. Машината не притежава съзнание, не изпитва истински чувства и няма капацитет за реално човешко разбиране и състрадание.

Психотерапията никога не е била просто механично изброяване на готови съвети и житейски мъдрости. Тя е дълбок, интимен процес, който се крепи изцяло на специфичната връзка и доверието между двама души. Изкуственият интелект е напълно сляп за фините детайли на човешкото поведение – той не може да улови треперенето в гласа, микромимиките на лицето, дългите паузи на мълчание или сълзите в очите на събеседника. Без този жив и незаменим контекст, съветите на кода остават кухи, повърхностни и често напълно неадекватни за специфичната болка на конкретния индивид.

Хакнати съвети и риск от фатални грешки

Машините грешат редовно и докато в други сфери това е просто софтуерен проблем, в деликатния свят на психичното здраве тези грешки могат да имат фатален край. В технологичния сектор е добре известен феноменът на т.нар. „халюцинации“ при изкуствения интелект – ситуации, в които алгоритъмът съчинява напълно несъществуващи факти, фалшиви изследвания и опасни твърдения с абсолютна убеденост.

Когато един бот генерира грешна информация за историческо събитие или рецепта за готвене, последиците са незначителни. Когато обаче същият този алгоритъм даде грешен или деструктивен съвет на човек в тежка клинична депресия или остра житейска криза, рискът е огромен. Вече има документирани стряскащи случаи по света, при които емоционално нестабилни хора, прекарали седмици в разговори с виртуални асистенти, биват подтиквани към самонараняване или фатални действия от самите алгоритми. Машината няма морален компас, не изпитва вина и не може да оцени реалната тежест и пагубното влияние на думите, които изписва на екрана.

Капанът на изолацията и превръщането на хората в социални призраци

Вместо да лекува душевните болки, изкуственият интелект често действа като невидим катализатор за тяхното прогресивно задълбочаване. Човекът по природа е социално същество и по-голямата част от сериозните психични разстройства се коренят именно в усещането за самота, неразбиране и липса на смислена връзка с околните.

Когато едно страдащо съзнание се затвори в денонощен, капсулиран диалог с машина, то започва прогресивно да губи уменията си за реално общуване. Ботът в телефона винаги е на разположение, никога не съди, няма собствени нужди, не се уморява и не изисква никакви усилия за поддържане на балансирани взаимоотношения. Това бързо създава опасна психологическа зависимост и фалшив комфорт. Този изкуствен свят улеснява пълното откъсване на индивида от реалното общество, приятелите и семейството, правейки го в дългосрочен план още по-самотен, изолиран и уязвим пред депресията.

Юридически вакуум и търговия с най-съкровените тайни

Големият въпрос, който остава без отговор, е кой носи морална и правна отговорност, когато алгоритъмът се провали и потребителят пострада. Към днешна дата големите технологични компании се застраховат хитро с дребен шрифт в общите условия за ползване, изрично заявявайки, че продуктите им „не представляват медицинска или терапевтична помощ“. Това напълно ги освобождава от наказателна отговорност, оставяйки увредения човек в безизходица и без никаква законова защита.

Още по-притеснителен е въпросът с конфиденциалността на данните. Най-съкровените тайни, дълбоки страхове, детски травми и мрачни мисли, които хората споделят в чата с ИИ, се превръщат в обикновени масиви от информация. Тези данни се съхраняват на отдалечени сървъри, използват се за обучение на следващи търговски модели и лесно могат да станат жертва на хакерски атаки или да бъдат използвани за таргетирана реклама. Търговията с човешката уязвимост е морално петно, което дигиталната терапия не може да изпере, защото човешката душа не е софтуер, който може да бъде рестартиран с нов код – тя изисква живо човешко сърце, което да я изслуша и разбере.

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