Роботите се правят на психиатри и тикат към пропастта!

Светът е изправен пред безпрецедентна криза на духа, при която милиони отчаяни хора масово поверяват съзнанието си на алгоритми, вместо на истински лекари. Шокиращите мащаби на този феномен лъснаха от съвместно глобално проучване на здравноосигурителната компания AXA и престижната изследователска агенция IPSOS, проведено сред 19 000 души в 18 държави. Данните, разпространени от БГНЕС, разкриват опасна тенденция: над шестима от всеки десет души използват инструменти с изкуствен интелект за съвети, свързани с психичното им здраве. Абсурдът става пълен от факта, че близо половината от тях (45%) признават, че изобщо не са доволни от получените отговори, но въпреки това продължават да търсят дигитално спасение.

Дигиталният терапевт под лупа

Според мащабния доклад Mind Health, масовото бягство към чатботовете се дължи на комбинация от фактори, сред които недостигът на реални специалисти и по-ниската цена. Но докато изкуственият интелект обещава бързи и безплатни отговори в денонощен режим, реалността се оказва стряскаща. Потребителите се сблъскват с механични, повърхностни или напълно неподходящи съвети, които често задълбочават вътрешния хаос и изолацията. Близо половината от анкетираните директно заявяват, че виртуалните консултации не носят облекчението, от което имат крещяща нужда, а експертите предупреждават, че доверяването на алгоритми за тежки психологически състояния крие сериозни рискове.

Епидемия от депресия посича младите

Изследването на AXA и IPSOS вади на светло и друга зловеща статистика – влошаващото се психично състояние на населението в глобален мащаб. Общо 68% от всички анкетирани са засегнати от тревожност, ежедневен стрес или депресия, поне в лека степен.

Най-тежък и безмилостен е ударът върху младото поколение. Сред младежите на възраст между 18 и 24 години делът на страдащите достига умопомрачителните 85%. Нещо повече – цели 43% от младите хора съобщават, че изпитват тежки и екстремни нива на психични затруднения. Този процент е почти двойно по-висок от световната средна стойност, която се равнява на 26%. Специалистите свързват тази черна вълна с прекомерното време пред екраните, зависимостта от технологиите и липсата на реално човешко общуване, което превръща изкуствения интелект в опасен заместител на истинската терапия.

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