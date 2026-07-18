Левски имал рядък талант: Малко известни факти за Апостола на свободата

Един от най-малко известните факти за Левски е, че той е притежавал изключителен талант на картограф. През 1878-1879 г., преди да се отдаде изцяло на революционната си дейност в България, общественикът и учен Георги Я. Кирков (бъдещ академик) издава първата печатна книга за Левски, разчитайки на своите познания по физика и математика.

Апостола е имал задълбочени умения по картография и е изготвял собствени схеми и карти на българските земи. Като част от революционната си дейност, той рисува карти, за да отбележи стратегическите маршрути, опорните пунктове и мрежата от тайни комитети, които изгражда.

Обикаляйки градове и села, той прецизно описва разстояния, пътища, терени и скрити проходи, които по-късно служат за основа на революционната подготовка. Използвал географските особености на районите (като планини и гори), за да се укрива успешно от османската власт.

Ето и други малко известни факти за