Левски имал рядък талант: Малко известни факти за Апостола на свободата

Един от най-малко известните факти за Левски е, че той е притежавал изключителен талант на картограф. През 1878-1879 г., преди да се отдаде изцяло на революционната си дейност в България, общественикът и учен Георги Я. Кирков (бъдещ академик) издава първата печатна книга за Левски, разчитайки на своите познания по физика и математика.
Апостола е имал задълбочени умения по картография и е изготвял собствени схеми и карти на българските земи. Като част от революционната си дейност, той рисува карти, за да отбележи стратегическите маршрути, опорните пунктове и мрежата от тайни комитети, които изгражда.
Обикаляйки градове и села, той прецизно описва разстояния, пътища, терени и скрити проходи, които по-късно служат за основа на революционната подготовка. Използвал географските особености на районите (като планини и гори), за да се укрива успешно от османската власт.
Ето и други малко известни факти за
Освен двама братя - Христо и Петър, Васил Иванов Кунчев е имал и две сестри – Яна и Мария. Мария умира рано, а Яна е единствената, която оставя наследници.
Според последни изследвания, рождената година на Апостола не е 1837, а 1840, или дори 1843.
Вече се знае, че залавянето на Левски не е резултат само от разкритията на Димитър Общи след Арабаконашкия обир. Месеци преди това турската полиция е била по следите му и е знаела за дейността му.
Според описание на гърба на снимка, по която турската полиция е издирвала Левски, горната му устна е била издадена навън поради стърчащ напред зъб.
Точната дата на кончината на Апостола е 18 февруари по нов стил. Според Грегорианския календар, въведен в България през 1916 г., за събития от XIX в. се прибавят 12 (а не 13) дни.
Все повече историци и изследователи отхвърлят тезата за предателството на поп Кръстьо. Приема се, че залавянето на Левски е лошо съчетание на обстоятелства – грешки на Ловешкия и Букурещкия комитет, активна разузнавателна дейност на османските власти и полиция, разкритията след обира на турската поща, дори субективни слабости на други негови сподвижници.
Много изследователи определят Левски като последовател на Г. С. Раковски, но неговият идеен учител е бил Иван Касабов, председател на ТБЦК, създаден през 1867 г.
Иван Касабов е един от първите доказани масони в българското революционно движение. Поради този факт, както и поради някои сходства в идеологията, теорията за принадлежността на В. Левски към масонството намира все повече привърженици.
На Васил Левски принадлежи идейния проект за знаме на Карловския революционен комитет. Това знаме е развято години по-късно, при обявяването на Априлското въстание, тъй като знамето на Райна Попгеоргиева не е било готово.
В България и в чужбина има общо 175 паметника на Васил Левски. 122 читалища и 169 училища в България носят неговото име.