Катастрофирал шофьор "малко" се почерпил с шише уиски

Мъж предизвика катастрофа в центъра на София. След инцидента той е задържан от служители на СДВР.

По информация на източници на Нова тв полевият тест е отчел над 3 промила алкохол.

От СДВР съобщиха, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена.

Инцидентът е станал в района на Националната художествена галерия на бул. "Цар Освободител". Водачът е задържан в района на румънското посолство.

41-годишният мъж отрече да е причинил катастрофата. Той изпита видими затруднения да каже името си. „Нищо не е станало. Малко се почерпих. Карах, защото така се налагаше”, каза задържаният.