153 години безсмъртие! Васил Левски – Апостолът, който изпревари времето, народа си и света
България се прекланя днес пред най-великия си син
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България се прекланя днес пред най-великия си син
Етрополе е пример за единство в името на родолюбива кауза
Казанлък почита паметта на Апостола по неочакван начин
По повод годишнината, на 18 юли музеен обект „Хилендарски метох“ ще бъде отворен за безплатни посещения
Вечна памет, Дяконе! Помним! Ще помним!
Община Казанлък организира поднасяне на цветя на бюст-паметника на Васил Левски
Пред паметника на Апостола, общоградският ритуал започна със Заупокойна литургия
Днес идеалите на Апостола се обезценяват пред очите ни, казва големият историк
Голям интерес предизвика дигиталното копие на тефтерчето
Отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски
Признателните санданчани обсипаха с венци и цветя паметника на Апостола в града, представят спектакъла "Тайната вечеря на Дякона Левски"
През 2007 година в деня на гибелта на Васил Левски- 19 февруари, вестник "Стандарт" подари на читателите си една от най-големите български светини - т...
Дванадесетокласничката Аделина Велева спечели честта да прочете есето си за Васил Левски на панихидата по повод 142 г. от гибелта на Апостола. Творбат...
На 19 февруари в цялата страна се чества паметта на Апостола на свободата Васил Левски, по повод годишнината от неговата кончина. След като е заловен...
При целия вулкан от критики, анатеми и тотално отричане, които следват филма "Дякон Левский", изпълнителят на ролята на Апостола като че ли получава н...
Благоевград. Благоевград ще почете 142-годишнината от гибелта на Васил Левски - Апостола на свободата с редица мероприятия в продължение на 4 дни. Кул...