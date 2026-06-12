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Да не предаваме Апостола

Да не предаваме Апостола

Дванадесетокласничката Аделина Велева спечели честта да прочете есето си за Васил Левски на панихидата по повод 142 г. от гибелта на Апостола. Творбат...

01 март | 9:05
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