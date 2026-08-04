ВМА направи революционна стъпка. Влезе в бъдещето

Военномедицинска академия (ВМА) предприе революционна стъпка в обслужването на своите пациенти! Столичният медицински флагман официално обяви старта на високотехнологична онлайн система за записване на часове за кабинетите в Поликлиниката, които работят с направления от личния лекар по Здравна каса (бл. МЗ-НЗОК №3).

Решението на ръководството на ВМА идва като светкавичен отговор на постоянно нарастващия наплив от пациенти от цялата страна, които търсят професионалната помощ на елитните военни медици. Дигиталната реформа слага край на висенето пред регистратурите и безкрайното чакане на телефонната линия само за запазване на свободен час.

Доктор на един клик разстояние по всяко време

Новата електронна услуга е достъпна по всяко време на денонощието, седем дни в седмицата. Всеки пациент с направление може напълно самостоятелно, през телефона или компютъра си, да организира своето посещение в болницата.

Платформата работи в реално време и осигурява:

Пълен денонощен достъп до актуализираните графици на отделните лекари.

Бърз и лесен избор на конкретен специалист и свободна дата.

Максимално удобство при планирането на прегледа според личните ангажименти.

ВМА гази в бъдещето с модерно обслужване

Въвеждането на онлайн записването е част от мащабната и последователна стратегия на ВМА за развитие на електронното здравеопазване и модернизация на административните услуги. Ръководството на лечебното заведение е категорично, че освен топ медицинска експертиза и световно ниво на лечение, българите трябва да получават и европейски, достъпен и бърз начин на комуникация с болницата.

Час за преглед при топ специалистите на Военна болница вече може да бъде запазен бързо и лесно през официалния сайт на лечебното заведение.