Димитър Стоянов: ВМА е еталон в здравеопазването и винаги една крачка пред останалите

„Военномедицинска академия е еталон. Тя е символ на иновативност и на професионализъм“. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов днес на официалното представяне на нова високотехнологична апаратура във Военномедицинска академия (ВМА).

Министър Стоянов подчерта лидерската позиция на лечебното заведение, като отбеляза, че то неизменно задава стандартите в сектора. „Военномедицинска академия винаги е вървяла една крачка пред останалите здравни заведения. Тя винаги е първа по отношение на прилагане на медицинската наука на практика и първа при въвеждането на нови апаратури, с които привлича важни и ценни специалисти“, посочи той. Министърът изтъкна усилията за развитие на болницата в сложна обстановка: „Радвам се, че в такива трудни времена лечебното заведение успява да се сдобие с нова апаратура, която ще помогне за по-лесна и по-точна диагностика. Всичко това се прави в името на по-доброто здравеопазване и здравето на пациента“.

В обръщението си към личния състав на болницата министърът беше категоричен: „Вашата мисия е изключително тежка и отговорна не само към военнослужещите, но и към всички цивилни граждани“. Министър Стоянов изрази признателност към екипа на Академията за техния професионализъм и отдаденост, за грижата за здравето на военнослужещите и техните семейства, цивилните служители и българските граждани.

Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски изтъкна, че с новата придобивка Академията отново доказва статута си на най-високотехнологичната болница в страната. Той посочи, че апаратът е уникален не само за България и региона, но и в Европа. Това е нов стандарт в образната диагностика, който разширява възможностите за ранно откриване, прецизна диагностика и проследяване на редица заболявания. Като ключов акцент проф. Мутафчийски посочи социалната значимост на новата апаратура, която ще бъде напълно достъпна за обществото. Изследванията ще бъдат предназначени за всички цивилни пациенти, като предимно ще се работи с хора, които идват с направление по НЗОК, както и с лежащо болните в Академията.

На официалната церемония присъстваха още заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова, ръководството на ВМА и др.

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