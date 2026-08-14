Министрите инвестират в имоти и ниви. Големи изненади

В имоти и ниви инвестират министрите от кабинета "Радев". Това показват имотните декларации, публикувани днес от Сметната палата.

Иван Шишков с 21 имота

21 имота е декларирал регионалният министър арх. Иван Шишков. Те са придобити от него или съпругата му. Най-старата му придобивка е от 1977 г. Тогава като дарение е получил апартамент от 76 квадрата, който в момента е офис.

Големите покупки на имоти Шиков прави след 2000-та година. Той получава в наследство или купува магазин, апартамент, ниви, дворни места и гаражи. Най-новата му придобивка са два апартамента – от 76 и от 81 квадрата, в Банско, които той и съпругата му Нели Гулишева-Шишкова купуват тази година съответно срещу 124 410 евро за първия и 104 хиляди евро втория.

Другата му сравнително нова имотна придобивка е купеният миналата година апартамент от 58 квадрата в София, който му е струвал 90 хиляди евро.

Министър Шишков има наследствени имоти в София, в Рибарица, в Поморие и в село Брестовица, където има и две наследствени ниви от по 3 декара. Миналата година Шишков е купил паркомясто с размер 18 квадрата за 10 хиляди евро.

Личният автомобилен парк на семейство Шишкови се състои от три коли - БМВ 120Д, Рейндж Ровър и Алфа Ромео.

Спестяванията на семейството са общо 430 хиляди евро, разделени почти поравно на два влога.

Демерджиев с 400 000 евро в брой

Вътрешният министър Иван Демерджиев е декларирал парцели, апартаменти, земеделска земя, лодка с мотор, 400 000 евро в брой и дружествени дялове. Сред придобивките му от 2023 г. са парцели в пловдивските села Марково и Брестовица. Той притежава три апартамента и гараж в Пловдив, както и част от къща с двор в Симеоновград.

Министърът е посочил 400 000 евро налични средства и над 260 000 евро по банкови сметки. Декларирал е дялове в шест дружества, като най-голямото участие е в „Пловдивски инвеститор“ за над 306 000 евро. Имотното състояние на Демерджиев стана обект на политически нападки от страна на ДПС преди месец, на които той отговори, че всичко е придобито с честен труд. Впоследствие проверка на НАП приключи със заключение, че няма нарушения.

Димитър Стоянов с апартаменти в Пловдив

Военният министър Димитър Стоянов също има значително имущество – два апартамента в Пловдив, право на ползване на жилище и гараж в София, както и къща в с. Горна Василица, придобита през 2025 г. Той и съпругата му разполагат с над 100 000 евро в банкови влогове.

Гълъб Донев има зъболекарски кабинет

Вицепремиерът Гълъб Донев и съпругата му притежават къща, апартамент, зъболекарски кабинет и парцел в София, апартамент в Черноморец, вила в с. Понор. Повечето имоти са придобивани в периода 1995-2015 г. Апартаментът в Созоползко - през 2023 г. и е за 90 499 евро. Донев има в банка 135 000 евро, а съпругата му Нели - 50 000 евро. Декларират обаче и ипотечен кредит за 250 000 евро и лизинг за автомобил (какъвто в декларацията не е описан) - 10 000 евро.

Пеканов с малки вложения в криптовалути

Атанас Пеканов е посочил два апартамента в София и автомобил „Хюндай“, купен през 2024 г. за над 20 600 евро. Той е декларирал и малки вложения в криптовалути на стойност около 2700 евро, както и акции в 22 дружества.

Пулев доста скромен

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев притежава апартамент в София от 100 кв. м, закупен през 2016 г. за 213 хил. евро, и 11 700 евро налични средства.

Иво Христов с банкови влогове

Бившият евродепутат и настоящ вицепремиер Иво Христов е декларирал единствено банкови сметки на свое име и на съпругата си, чиято обща стойност възлиза на около 750 000 евро.

Росица Карамфилова с парцел в Гърция

Министърът на околната среда и водите Росица Благова - Карафилова е декларирала 2 апартамента в София, придобити от нея и съпруга й Георги Благов чрез заеми и средства от заплата. Единият е придобит през 2011 г. за 36,8 хил. евро, а вторият през 2024 г. за 80,7 хил. евро.

Мъжът й притежава и къща с двор в село Баня, която е наследствена, както и парцел в Гърция за 34,7 хил. евро, закупен със средства от заплатата му. Освен къщата с двор в Баня там той притежава и 17 декара наследствени ниви. Благова и мъжът й имат и 4 закупени автомобила, закупени със средства от заплатите си. На нейно име е само единия - Ford, придобит 2008 година за 3,5 хиляди евро. Съпругът й разполага с BMW, Mercedes и Hunday закупени съответно през 2021, 2025 и 2024 за 20,1 хиляди евро.

Благова е декларирала и 52 500 в банка, като произход на средствата е посочен от заплата. Има и два кредита - ипотечен и потребителски. Първият е на стойност 25,5 хиляди евро, а вторият - 124,2 хил. евро. Мъжът й пък разполага с 24 хил. евро налични средства от заплата. Благова е декларирала и 44,5 хил. евро доход от заплата, докато беше шеф на Изпълнителната агенция по околна среда и 12,5 хил. евро налични средства придобити от извън заемаща длъжност. Съпругът й е получил 7 362 евро от доходи от „други източници" и 6 607 от заплата.

Абровски с 3 имота

Земеделският министър Пламен Абровски е декларирал 3 имота - два апартамента и една къща с двор. Изглежда, че той и съпругата му Соня Абровска са собственици на две жилища в София на обща стойност от 482 хил. евро. Първият за 100 хил. евро е придобит през 2008 година, а вторият за 382 хил. евро през 2024 г. Жена му пък има и наследствена къща с двор в село Козарско. Абровски е декларирал и един автомобил Ford , закупен през 2013 г. за 8 хил. евро. В брой има 10 хил. евро. и още толкова в банка.

Милошев в имоти в Париж

Голям апартамент с площ от 134 кв.м. в Източна Франция притежава министърът на културата Евтим Милошев. Имотът е разположен в изключително популярния град Сен-Жени-Пуйи, който се намира на самата граница с Швейцария и е част от метрополния район на Женева.

Освен него Евтим Милошев е декларирал още три имота във Франция, които са в Париж и са придобити миналата година. Те са с еднаква квадратура - от 55 кв.м. На един от тях министърът е вписан като собственик, а на другите два собственици са съответно синът му Петър Милошев и жена му Христина Апостолова. Впрочем на нейно име са декларирани и апартамент от 84 кв. м в София, придобит през 2001 г. за 17 317 евро, и парцел от 2939 кв. м в Езерец, община Шабла, купен през 2022 г. за 7669 евро.

Министърът на културата е собственик на 8 апартамента в София, придобивани от 2009 г. до 2011 г. Сред тях са жилище от 90 кв. м, придобито през 2009 г. за 125 267 евро, апартамент от 94 кв. м за 67 791 евро, купен през 2013 г., както и жилище от 92 кв. м за 102 258 евро, придобито през 2018 г. Още през 2009 г. той е придобил и малък апартамент от 57 кв. м за 2254 евро.

Най-скъпият вписан от него апартамент в София е с площ 163 кв. м и разгъната застроена площ 185 кв. м. Придобит е през 2021 г. срещу 929 хил. евро. Година по-късно Милошев е купил още един апартамент с площ 186 кв. м и за 531 376 евро. През 2016 г. е придобил и апартамент от 132 кв. м за 300 хил. евро, а жилище от 252 кв. м с разгърната застроена площ от 525 кв. м е купено през 2011 г. за 435 011 евро.

Министърът е декларирал и офис от 89 кв. м в София, купен през 2022 г. за 80 017 евро, както и ателие от 30 кв. м с РЗП 62 кв. м, придобито през 2023 г. за 15 696 евро.