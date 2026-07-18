Общество

Силни думи за Левски прозвучаха в Русе: „Дела трябват, а не думи“

Стотици почетоха паметта на Апостола на свободата

Силни думи за Левски прозвучаха в Русе: „Дела трябват, а не думи“
18 юли 26 | 10:09
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Пред паметника на Васил Левски в Парка на възрожденците днес русенци отбелязаха 189 години от рождението на Апостола на свободата.

В церемонията участваха заместник-кметът Енчо Енчев, заместник областният управител д-р Валери Йорданов, началникът на гарнизона в Русе полк. Павлин Илиев, началникът на Военно окръжие I степен полк. Васил Петров, представители на държавната и местната власт, общински съветници, представители на Русенската света митрополия и граждани.

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В своето обръщение към присъстващите заместник-кметът Енчо Енчев подчерта, че заветите на Апостола продължават да бъдат морален ориентир за съвременното общество. „Думите на Левски „Дела трябват, а не думи“ звучат със същата сила и днес. Те ни напомнят, че бъдещето се създава с ежедневните ни избори – с почтеността, с грижата за другия, с уважението към закона и с желанието да оставим след себе си по-добър свят. Това наследство ни задължава да бъдем достойни за примера на онези, които са вярвали, че България може да бъде силна, когато нейните граждани са свободни, образовани и отговорни“, заяви Енчо Енчев.

Слово по повод годишнината произнесе и заместник областният управител д-р Валери Йорданов, който заяви, че името на Апостола трябва да бъде носено от българите като морален компас всеки ден. “Нека допускаме в ежедневието си онова тихо робство, което кара човека да наведе глава и да повярва, че нищо не зависи от него.

Благодарствен молебен за Васил Левски беше отслужен от свещеници от Русенската света митрополия, а официалните гости и гражданите поднесоха венци и цветя в знак на признателност към делото на великия българин.

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По време на церемонията свои изпълнения представи Общинският духов оркестър. По случай паметната дата Христо Костов изпълни откъс от одата на Иван Вазов "Левски", а Цветелина Топалова изпя песента "Жив си, Апостоле".

Водещ на церемонията беше актьорът от трупата на Държавен театър „Сава Огнянов“.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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