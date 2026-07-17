Ще пламне ли Третата световна война от Балканите?

Във времена на нарастващо геополитическо напрежение светът често се обръща назад към думите на исторически ясновидци, търсейки знаци за бъдещето. Сред най-уточняващите и същевременно зловещи предсказания са тези на германския гадател Алоис Ирлмайер. Живял през миналия век, неговите визии за Трета световна война привличат силно вниманието, тъй като сочат конкретен регион за искрата на конфликта – Балканите.

Кой е Алоис Ирлмайер?

Алоис Ирлмайер (1894–1959) е обикновен майстор на кладенци и строител от Бавария, който открива своята дарба да вижда бъдещето. Той става известен с това, че по време на Втората световна война успешно локализира местата, където ще паднат бомби, и помага на хората да намерят изчезналите си близки. Феноменалната му точност дори го изправя пред съда по обвинения в измама, но той бива оправдан, след като описва пред съдията какво точно прави съпругата му у дома в същия този момент.

Искрата: Убийство на Балканите

Според записките на неговите видения, Третата световна война няма да започне постепенно, а ще избухне внезапно и неочаквано за масите. Ирлмайер посочва съвсем ясен знак, който ще послужи за повод:

"Всичко ще призове към мир. Изведнъж ще избухне нов конфликт в Близкия изток, големи военноморски сили ще се изправят една срещу друга в Средиземно море... Но истинската искра ще пламне на Балканите."

Ясновидецът твърди, че "третият атентат" ще бъде фатален. Той описва убийството на „голям човек“ или висш политик, което ще се случи на Балканския полуостров. До него ще стои друг влиятелен лидер, а самият убиец ще бъде купен от чужди сили. Това политическо убийство ще задейства ефекта на доминото за броени часове.

Светкавичната война и „Тримата лидери“

Ирлмайер предрича, че веднага след покушението огромни военни сили ще нахлуят в Европа от Изток. Войната ще се развие с невиждана скорост. Той споменава "три клина", които ще преминат през Германия към Рейн без никакво предупреждение.

Преди този финален сблъсък, Ирлмайер говори за важна среща на върха: "Виждам трима лидери. Двама от тях ще постигнат съгласие, но третият ще бъде убит." Именно това събитие ще сложи край на всякакви дипломатически преговори и ще отвори вратите към глобалния ад.

Нови оръжия и "Три дни тъмнина"

Най-страшната част от пророчествата на баварския гадател описва използването на непознати за неговото време оръжия. Той говори за "жълт прах", който ще бъде хвърлян от самолети и ще унищожава всичко живо по земята – описвайки ефекти, които днес силно напомнят за химическо или тактическо ядрено оръжие.

Той предупреждава за феномен, станал популярен като "Трите дни тъмнина", при който Земята ще бъде обгърната от непрогледен мрак за 72 часа, хората не трябва да излизат навън или да гледат през прозорците и единствената светлина ще идва от запалени свещи.

Според него този период ще пречисти планетата, но ще отнеме повече човешки животи, отколкото двете предишни световни войни взети заедно.

Къде е истината?

Критиците и скептиците често напомнят, че пророчествата на Ирлмайер са записвани от трети лица и могат да бъдат тълкувани твърде свободно или манипулирани спрямо днешните новини. Въпреки това, геополитическото положение на Балканите, често наричани "барутното буре на Европа", кара мнозина да виждат в думите му плашещо актуално предупреждение за крехкия мир, в който живеем.

