Ще пламне ли Третата световна война от Балканите?
Злавещите пророчества на Алоис Ирлмайер виждат кървавото бъдеще на Земята
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Злавещите пророчества на Алоис Ирлмайер виждат кървавото бъдеще на Земята
Не вдигайте шумни партита
Прогнозата трябва да стане след десетилетие
Едгар Кейси отави послание, свързано с тайни на света
Откриваме хранилище на древни знания, които ще променят разбирането ни за световната история
Не трябва да тръгвате на дълъг път или да взимате пари назаем
Днес е денят на всички с името "Измолен от Бога"
Денят се счита за благоприятен за сватовство, тъй като след Богородичния пост започва сватбеният сезон
Какво ни чака през новата година
Смята се, че ако на този ден падне слана, след седмица трябва да стане по-топло
Според народните поверия на този ден малките деца не трябва да се оставят сами
По-добра ще е от 2024, казва индийският Нострадамус
Заставили го да държи над пламтящ жертвеник своята ръка, в която сложили тамян
Не трябва да тръгвате на дълъг път или да взимате пари назаем - трудно ще ги върнете
Атос Саломе с ново зловещо предупреждение
Този ден се счита за неблагоприятен за ходене и приемане на гости
Един от праведните хора в старозаветно време бил библейският пророк Самуил
Според него трудният период за Русия ще продължи и през следващата година
Той живял около 200 години преди Вавилонския плен
Не за вярване какво може да се случи на Земята