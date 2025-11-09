Спящият пророк с удивителна прогноза за 2026

Едва ли има друг гадател на 20-ти век, който да е толкова обичан и уважаван като Едгар Кейси – Спящият пророк. Той можеше да лекува хората в транс, дори дистанционно. Десетки хиляди хора са побеждавали болестите, затова и сляпо му вярват на предсказанията и до днес, 80 години след неговата смърт, която също предсказа с точност.

В записките си е оставил любопитно предсказание за 2026. То е свързано с древен Египет.

Кейси твърди, че на 20 март 2026 г. отдясно под Сфинкса археолозите ще намерят "зала на записите", която строителите на пирамидите са скрили там.

Според "спящия пророк" в нея ще има документи, които ще хвърлят светлина върху цялата история на човечеството - до времето, когато неандерталците са били още живи.

Едгар Кейси успя да предскаже точните години на началото на двете световните войни. Предупреди кога ще е Черният петък за американската борса. В състояние на транс той видя с точни дати смъртта на двама американски президенти - Франклин Рузвелт и Джон Кенеди.

