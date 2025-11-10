Спящият пророк с удивителна прогноза за 2026
Едгар Кейси отави послание, свързано с тайни на света
По-добра ще е от 2024, казва индийският Нострадамус
Проблемите, които ви преследват през последните няколко седмици, ще бъдат разрешени
Хората, на които ББР е дала огромни кредити, са за затвора
Ятос Саломе вече предсказа коронависура и смъртта на кралица Елизабет
Каква е ролята на ИТН? Кой да ти каже?
Прогнозата е на водещия астролог Анжела Перл
На места ще превали сняг
Тръмп няма да се върне в Белия дом
The Economist постави 4 личности и голяма урна в центъра на корицата си
Излязоха предсказанията на френския философ