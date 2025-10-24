Любопитно

Легендарен пророк оставил важно предупреждение за 2026 г.

Откриваме хранилище на древни знания, които ще променят разбирането ни за световната история

24 окт 25 | 10:18
1364
Иван Ангелов

Американският ясновидец Едгар Кейси, който някога е предсказал избухването на Първата световна война, краха на Уолстрийт и дори смъртта на американските президенти Франклин Рузвелт и Джон Кенеди, е направил

мистериозно предсказание за 2026 година.

Според Кейси скрита под дясната лапа на Големия сфинкс в Египет е „Залата на летописите“, която уж съдържа историята на човечеството от началото до края. Пророкът вярвал, че тя може да бъде отворена

само по време на „време на голяма промяна“,

когато в небето настъпи специално планетарно подреждане.

Астролозите отбелязват, че на 20 март 2026 г., когато е пролетното равноденствие, Слънцето, Луната, Венера, Сатурн и Нептун наистина ще се подравнят. Последният път, когато подобна планетарна конфигурация се е случила през 1989 г., пада Берлинската стена и над Белгия са наблюдавани мистериозни триъгълни НЛО.

Кейси бил наричан „спящия пророк“, защото преживявал виденията си, докато бил в транс.

Неговите последователи са убедени, че 2026 г. може да бъде годината, в която истината, скрита в продължение на хилядолетия, ще бъде разкрита.

„Когато сянката на Изтока падне между лапите на Сфинкса, в света ще настъпи време на големи промени“, пише Едгар Кейси.

