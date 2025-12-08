Рачков смая Мария Игнатова с това признание

Със силно провокативно чувство за хумор Димитър Рачков посрещна бившата си половинка Мария Игнатова в шоуто „Пееш или лъжеш“.

Още с появата ѝ той подхвърли реплика, която разсмя публиката:

„Матракът ми от мемори пяна още я помни“, заяви Рачков.

Игнатова мигновено му върна:

„Този матрак не прие ли отдавна много по-различни форми?“

Комикът предпочете да не влиза в словесен дуел и само продължи:

„Ожени се, издължи се!“

След това Рачков представи другите основни лица в шоуто – Мария Игнатова, Иван и Андрей – не по-малко цветисто:

„Всеки има поне двама приятели, готови да му изпият пиенето, да му налазят жените и да му превзема телевизията! Моите двама са Иван и Андрей.“

В типичния си стил той не пропусна и останалите помощници на вечерта:

„Актьорът, чиито плочки много жени биха сложили в банята – Иво Аръков, както и човекът, събрал толкова съчки, че сърничките вече няма къде да се скрият – двукратният носител на „Златния Орфей“ Деян Неделчев.“

