Физик предложи обяснение какво се случва с мозъка след смъртта

Съзнанието не произлиза от човешкия мозък, а съществува като фундаментално поле - "градивният елемент" на Вселената. Това радикално твърдение е направено от Мария Стрьоме, професор по нанотехнологии в университета в Упсала, съобщава „Дейли Мейл“.

Ако тази теория е вярна, явления като телепатия, преживявания близо до смъртта и дори живот след смъртта може най-накрая да бъдат обяснени от науката.

Фундаменталната природа на съзнанието

Според по-традиционните теории на квантовата физика частиците и енергията възникват от вибрациите на фундаменталното поле - точно както вълните възникват от вибрациите във водата. Професор Стрьоме твърди, че това фундаментално поле може да е самото съзнание.

Тя подчертава, че "възможността за фундаменталната природа на съзнанието досега е била недостатъчно проучена. Но ситуацията бързо се променя. Приближаваме се до момент, в който задаването на по-дълбоки въпроси за съзнанието престава да бъде философски маргинален проблем и се превръща в научна необходимост.“

Смъртта е завръщане в полето

Ако теорията е вярна, това би имало радикални последици за човешкото възприятие на реалността. Може би най-шокиращото е, че разделението на нашето индивидуално съзнание е просто илюзия.

Професор Стрьоме обясни: „В този модел индивидуалното съзнание се разбира като локализирано възбуждане или конфигурация в рамките на универсалното поле на съзнанието - като вълна на повърхността на океана. Вълната има временна форма, но водата, която я носи, не изчезва, когато вълната отшуми“.

Според теорията, съзнанието не изчезва със смъртта. Когато човек умре, неговото съзнание просто се връща във фоновото поле. В публикацията се отбелязва, че това означава също, че много явления, отхвърлени от науката, може да са част от научния модел и "заслужават ново, строго научно изследване".

Обяснение на телепатията и близките до смъртта преживявания

Например по време на преживявания близо до смъртта много хора съобщават за видения на религиозни фигури, изгубени близки или дори предчувствия за бъдещи събития.

Професор Стрьоме обяснява: „Ако индивидуалното съзнание не се генерира единствено от мозъка, а е и израз на по-дълбоко поле, както предполага моят модел, тогава моментите, когато мозъкът е отслабен, могат да позволят нетипичен достъп до това основно поле“.

По същия начин, моделът предполага, че екстрасензорните способности като телепатията може не само да са реални, но и научно проверими. Тъй като всички индивидуални съзнания са част от едно и също поле, информацията може да се предава между точки, разделени от пространство или дори време. Това означава, че хора със специален дар или в променени състояния на съзнанието могат да четат мисли или да виждат бъдещи събития.

„Това обяснява защо феномени като телепатията се срещат в различни култури и през цялата история, въпреки че емпиричните доказателства все още са противоречиви и неубедителни“, отбеляза Стрьоме.

Търсене на доказателства

Ако теорията на професор Стрьоме е вярна, мозъчните състояния на хора в дълбока медитация би трябвало да показват признаци на "синхронизация" с мозъчната активност на другите.

Това доказателство би трябвало да бъде открито при сканиране на мозъка, което би позволило на учените да проверят дали теорията на професор Стрьоме е правилна.

