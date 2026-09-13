Физик предложи обяснение какво се случва с мозъка след смъртта
Съзнанието не е в мозъка, то е "градивният елемент" на Вселената
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Съзнанието не е в мозъка, то е "градивният елемент" на Вселената
Колко показателни са преживяванията, близки до смъртта?
Учените разгадават мига, когато с единия крак си на оня свят Рисуват го художници като Гюстав Дюре и Йеронимус Бош Светъл тунел, спокойствие, гласов...