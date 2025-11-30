Уважаван учител и мистик оставил ужасяващо предсказание за края на 2025 г.

Предупреждение за края на света идва от писанията на Риаз Ахмед Гохар Шахи, пакистански духовен учител и мистик, който твърди, че Бог изпраща комета, за да унищожи Земята, защото човечеството се е отклонило твърде далеч от духовните истини.

Пророчество в книгата на Гохар Шахи от 2000 г. „Религията на Бога“ гласи: „Комета е изпратена към Земята за пълно унищожение. Очаква се кометата да удари Земята през следващите 20 до 25 години. Това ще бъде последният ден на този свят“, съобщава „Дейли мейл“.

Според последователите на Гохар Шахи ударът на кометата ще причини мощни земетресения, цунами и разпад на световния ред, което ще бъде краят на настоящата цивилизация.

Това небесно наказание, твърдят те, е следствие от моралния упадък на човечеството, безкрайните войни, ядрените заплахи и склонността на хората да се унищожават взаимно заради тривиални разногласия. Въпреки тези предупреждения НАСА и други космически агенции не са съобщили за обекти, способни да застрашат Земята преди 2026 г.

Няколко комети и астероиди, включително добре познатият Апофис, наскоро бяха премахнати от списъка с обекти, излагащи ни на риск от удар. Не се очаква никой от тях да се приближи до Земята в обозримо бъдеще.

Изчезването на Гохар Шахи и опасността до края на 2025 г.

Гохар Шахи мистериозно изчезна в Лондон през септември 2001 г., само година след публикуването на книгата му. Последователите му обаче настояват, че духовният водач, който днес би навършил 84 години, е жив и се укрива.

Преди повече от 20 години Гохар Шахи твърди, че в Слънчевата система вече са се появили признаци на приближаваща „комета на Страшния съд“ и че част от този обект уж е паднала върху Юпитер.

„Фрагмент от кометата вече е паднал върху Юпитер преди две години. Учените знаят за това и планират да се установят на Луната или друга планета, преди кометата да удари Земята“, пише той.

Единственият значителен сблъсък на Юпитер, известен на учените преди публикуването на книгата, обаче се случи през 1994 г., когато кометата Шумейкър-Леви 9 се е разпаднала и е била погълната от гравитацията на газовия гигант.

Най-забележителният небесен обект, прелитащ през Слънчевата система през 2025-2026 г., е междузвездната комета 3I/ATLAS, която ще се приближи до Земята на минимално разстояние от около 270 милиона километра на 19 декември и не представлява заплаха.

Въпреки че учените не потвърждават пророчеството на Гохар Шахи, скорошно проучване показа, че Венера може да блокира гледката към астероиди, скрити в слънчевите блясъци. Няма обаче доказателства, че това се случва в момента.

В основата на ученията на Гохар Шахи е идеята, че истинската духовност се крие в божествената любов - универсалната сила, обединяваща всички религии. Той съчетава суфизма и ислямската есхатология - доктрината за края на дните и съдбата на душата.

Гохар Шахи обвинява световните лидери, че харчат милиарди за космическа надпревара и мисии до Луната, вместо да се борят с бедността, твърдейки, че подобна алчност е отделила човечеството от божествената любов и е донесла Божия гняв.

„Ако всичко това се прави в името на науката, каква полза ще имат хората, ако достигнат Луната и Юпитер? Дали са открили лекарство, което удължава старостта, или средство за побеждаване на смъртта“, пита той.

Изявленията му обаче предизвикват ожесточена реакция сред ортодоксалните мюсюлмани. Той се обявява за очаквания Имам Махди, завърналия се Исус Христос и дори за индуисткия аватар Калки. Критиците нарекоха това богохулство.

В Пакистан през 2000 г. той дори е обвинен в богохулство, а книгите и организациите му са забранени в цялата страна.

