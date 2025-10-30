Нашенци бъркат вяра и суеверие. Лутат се между кармата и конспирацията

Българинът може да не вярва на правителството, но със сигурност вярва в съдбата, кармата и... лошото око. Ново проучване на „Тренд“ за „24 часа“ показва, че суеверията у нас се радват на по-високо доверие от която и да е институция. А докато половината хора отричат задгробния живот, другата половина вече са си запазили място за всеки случай.

Живот след смъртта и други житейски подробности

Според изследването 34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, докато половината – 50% – не споделят това убеждение. Любопитното е, че с възрастта тази вяра расте, сякаш хората искат да си осигурят „резервен план“ отвъд този свят. Жените са далеч по-склонни да вярват в отвъдното от мъжете, а 31% от всички запитани смятат, че човек се преражда.

В крайна сметка българинът не може без някаква форма на продължение – било то в нов живот или в следващата зодия.

Кармата – нашият нов народен закон

Най-масово споделяната вяра у нас не е нито политическа, нито религиозна, а кармична. 65% от анкетираните вярват, че „всичко се връща“, което прави над 3,5 милиона души убедени, че Вселената си води тефтер. Жените, отново, водят в тази духовна надпревара, докато само 10% категорично не вярват в кармата – вероятно същите, които все още чакат промяна „от човека зависи“.

Почти половината българи (47%) пък смятат, че съдбата е смес от предопределеност и личен избор – компромисен вариант, подходящ за народ, който обича да казва „така ни е писано“, но и да обвинява политиците за всичко останало.

Гледачки, урочасване и тайни общества

38% от анкетираните признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Жените отново водят убедително, но мъжете не изостават напълно – може би просто не си признават. Посещения при екстрасенси (11%) и нумеролози (9%) допълват мистичния портрет на нацията, която вярва, че съдбата може да се пренапише срещу скромна сума и малко восък.

Над половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности, а 56% – в проклятия и урочасвания. Почти всеки втори е убеден, че светът се управлява от тайни общества – може би защото официалните явно не се справят добре.

Зодии, знаци и липсващ рационализъм

44% от анкетираните смятат, че знаците и предзнаменованията предсказват бъдещето, а 37% вярват, че зодиите определят характера и съдбата. Най-впечатляващо е, че именно младите (18–39 г.) са най-склонни да вярват в астрологията – поколение, което не вярва на медиите, но вярва на Меркурий в ретроградност.

Проучването показва, че вярата в свръхестественото и конспирациите не е маргинална, а част от нашата културна идентичност. Или, както би казал средностатистическият българин – „няма нищо случайно“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com