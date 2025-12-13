Бизнес

Два метала преобръщат световната икономика през 2026 г. Раждат нови лидери

Те са ключови за производството на магнити, определят сделките на века

Два метала преобръщат световната икономика през 2026 г. Раждат нови лидери
13 дек 25 | 21:09
Екатерина Николова

2026 г. поставя редкоземните метали в центъра на глобалната икономика. Те вече не са нишова суровина, а стратегически актив, който определя кой контролира индустриите на бъдещето – електромобили, вятърни турбини, полупроводници и отбранителни системи. Анализите на западноевропейски и американски източници очертават 2026-а като година на ускорена конкуренция, умерено покачване на цените и решаваща битка за „средното звено“ на веригата – рафинирането и магнитите.

Кой метал ще е най-търсен

Неодимът (Nd) – често в пакет с празеодим (NdPr) – остава най-търсеният редкоземен елемент през 2026 г., защото е ключов за високоефективните перманентни магнити в електромоторите на EV и генераторите на вятърните турбини. Паралелно тежките редкоземни – диспрозий (Dy) и тербий (Tb) – са критични за термоустойчивостта на магнитите и дават технологично предимство при приложения с високи натоварвания.

Прогнозите сочат повишено търсене и „затегнат“ пазар за NdPr, както и структурен недостиг при Dy и Tb заради ограниченото рафиниране извън Китай.

Какво представлява неодимът

Moжe и дa нe cтe чyвaли зa нeoдим, нo вepoятнo в мoмeнтa нocитe oт нeгo няĸъдe пo ceбe cи. Toй e чacт oт мoбилния ви тeлeфoн, cлyшaлĸитe ви и мoжe дa нocитe няĸoлĸo ĸилoгpaмa в ĸoлaтa ви. Heoдимът e мeтaл, eдин oт 17-тe peдĸoзeмни eлeмeнти, a тъpceнeтo пocтoяннo мy ce yвeличaвa.

"Heoдимът e oтгoвopeн зa пo-гoлямaтa чacт, aĸo нe и зa цялoтo нapacтвaнe нa тъpceнeтo нa peдĸoзeмни eлeмeнти в мoмeнтa", ĸaзвa Poдepиĸ Eгepт, зaмecтниĸ-диpeĸтop нa Инcтитyтa зa ĸpитични мaтepиaли в Koлopaдcĸoтo миннo yчилищe.

Зa дa мoгaт мoдeлитe нa іРhоnе дa вибpиpaт, cлyшaлĸитe АіrРоdѕ дa пycĸaт мyзиĸa, вятъpнитe тypбини дa гeнepиpaт eнepгия, а двигaтeлитe нa Тоуоtа Рrіuѕ или Теѕlа Моdеl 3 дa paбoтят, тe ce нyждaят oт мoщни мaгнити. Aĸo ĸoмбиниpaтe нeoдим c жeлязo и бop, мoжeтe дa cъздaдeтe нeoдимoв мaгнит, ĸoйтo e нaй-мoщният тип пocтoянeн мaгнит, cъздaвaн няĸoгa, пишe СNВС.

Колко ще струва: ценова картина и очаквания

След слаб период през 2024–2025 г., консултантите очакват умерено покачване на цените на ключови редкоземни през 2026 г., задвижвано от декарбонизацията, по-силно търсене и продължаващо концентриране на доставките. Пазарните перспективи сочат ръст на цените в сегмента на магнитните оксиди (NdPr), докато тежките REE (Dy, Tb) запазват „премия“ заради ограничената преработка и по-тесния баланс между търсене и предлагане.

Индикативно, редица индустриални обзори прогнозират над 15% повишение при неодима спрямо 2025 г., като производителите извън Китай влизат в цикъл на възстановяване на обемите и маржовете. Секторният консенсус подсказва годината да бъде „възходяща“, макар и без екстремни скокове, с особено силна динамика при NdPr и стабилно по-високи диференцирани цени за Dy/Tb поради технологичната им незаменимост. Към декември 2025 г. цената на неодима е около 149 USD за килограм на международните пазари, или приблизително 722 500 CNY за тон

Как ще се промени световната икономика

Редкоземните са „новото масло“ на зелената индустрия: без тях няма тихи, ефективни електромотори, компактни генератори и напреднали системи в отбраната и аерокосмическата индустрия. Затова 2026 г. ще засили пренареждането на веригите за стойност – държавите и корпорациите ще инвестират не само в добив, а най-вече в преработка, сплави, магнитни фабрики и рециклиране. Преходът към гъвкави, регионално диверсифицирани вериги ще намалява уязвимостта, но ще изисква време, капитал и технологични партньорства.

Икономическият ефект ще се вижда в няколко линии: по-висока капитализация на производители с достъп до магнитни продукти, нарастващи инвестиции в рециклиране (за да се скъси цикълът и обезпечи вторично предлагане), и геополитическо преминаване към „съюзни“ вериги – Северна Америка, Европа, Австралия и избрани партньори в Азия и Африка, които ускоряват капацитетите си отвъд чистия добив.

Коя държава ще спечели най-много

Краткият отговор за 2026 г. остава: Китай. Не заради добива сам по себе си, а заради монополната позиция в преработката (рафиниране) и доминацията при тежките редкоземни (Dy, Tb). Точно „средното звено“ – химическата преработка и производството на магнитни материали – е критичната точка, която дава лоста на Пекин върху глобалните индустриални вериги.

Вторият ешелон печеливши включва Австралия и САЩ – с компании като Lynas, които навлизат във фаза на увеличено производство и възстановяване на цените през 2026 г., подпомогнати от проекти за нови мощности и от политики за „дешоринг“/„френдшоринг“ в НАТО/ОИСР общности. Европа също ще напредва, но по-бавно, фокусирайки се върху рециклиране и изграждане на преработвателни мощности, които да намалят зависимостта от азиатските рафинерии.

Глобалните резерви и диверсификацията по държави продължават да се развиват – от Австралия и САЩ до Бразилия и Африка – но най-голямата рента през 2026 г. остава там, където има технологичен контрол над рафинирането и магнитите. Именно затова Китай е „нетният победител“, докато „преследвачите“ скъсяват дистанцията чрез инвестиции и индустриални съюзи.

Българският потенциал

В този нов геоикономически пейзаж България може да намери своята ниша. Макар страната да не разполага със значителни собствени находища на редкоземни метали, тя има потенциал да се включи в европейските вериги чрез рециклиране, индустриални зони и производство на компоненти за автомобилния и енергийния сектор. Новите чужди инвеститори, които търсят стратегически локации в рамките на ЕС, могат да видят България като подходяща платформа за изграждане на заводи и логистични центрове. Така страната ни би могла да се превърне в регионален хъб за добавена стойност, свързана с редкоземните метали – не чрез добив, а чрез индустриална интеграция и технологични партньорства.

Автор Екатерина Николова

