2026 г. поставя редкоземните метали в центъра на глобалната икономика. Те вече не са нишова суровина, а стратегически актив, който определя кой контролира индустриите на бъдещето – електромобили, вятърни турбини, полупроводници и отбранителни системи. Анализите на западноевропейски и американски източници очертават 2026-а като година на ускорена конкуренция, умерено покачване на цените и решаваща битка за „средното звено“ на веригата – рафинирането и магнитите.

Кой метал ще е най-търсен

Неодимът (Nd) – често в пакет с празеодим (NdPr) – остава най-търсеният редкоземен елемент през 2026 г., защото е ключов за високоефективните перманентни магнити в електромоторите на EV и генераторите на вятърните турбини. Паралелно тежките редкоземни – диспрозий (Dy) и тербий (Tb) – са критични за термоустойчивостта на магнитите и дават технологично предимство при приложения с високи натоварвания.

Прогнозите сочат повишено търсене и „затегнат“ пазар за NdPr, както и структурен недостиг при Dy и Tb заради ограниченото рафиниране извън Китай.

Какво представлява неодимът

Moжe и дa нe cтe чyвaли зa нeoдим, нo вepoятнo в мoмeнтa нocитe oт нeгo няĸъдe пo ceбe cи. Toй e чacт oт мoбилния ви тeлeфoн, cлyшaлĸитe ви и мoжe дa нocитe няĸoлĸo ĸилoгpaмa в ĸoлaтa ви. Heoдимът e мeтaл, eдин oт 17-тe peдĸoзeмни eлeмeнти, a тъpceнeтo пocтoяннo мy ce yвeличaвa.

"Heoдимът e oтгoвopeн зa пo-гoлямaтa чacт, aĸo нe и зa цялoтo нapacтвaнe нa тъpceнeтo нa peдĸoзeмни eлeмeнти в мoмeнтa", ĸaзвa Poдepиĸ Eгepт, зaмecтниĸ-диpeĸтop нa Инcтитyтa зa ĸpитични мaтepиaли в Koлopaдcĸoтo миннo yчилищe.

Зa дa мoгaт мoдeлитe нa іРhоnе дa вибpиpaт, cлyшaлĸитe АіrРоdѕ дa пycĸaт мyзиĸa, вятъpнитe тypбини дa гeнepиpaт eнepгия, а двигaтeлитe нa Тоуоtа Рrіuѕ или Теѕlа Моdеl 3 дa paбoтят, тe ce нyждaят oт мoщни мaгнити. Aĸo ĸoмбиниpaтe нeoдим c жeлязo и бop, мoжeтe дa cъздaдeтe нeoдимoв мaгнит, ĸoйтo e нaй-мoщният тип пocтoянeн мaгнит, cъздaвaн няĸoгa, пишe СNВС.

Колко ще струва: ценова картина и очаквания

След слаб период през 2024–2025 г., консултантите очакват умерено покачване на цените на ключови редкоземни през 2026 г., задвижвано от декарбонизацията, по-силно търсене и продължаващо концентриране на доставките. Пазарните перспективи сочат ръст на цените в сегмента на магнитните оксиди (NdPr), докато тежките REE (Dy, Tb) запазват „премия“ заради ограничената преработка и по-тесния баланс между търсене и предлагане.

Индикативно, редица индустриални обзори прогнозират над 15% повишение при неодима спрямо 2025 г., като производителите извън Китай влизат в цикъл на възстановяване на обемите и маржовете. Секторният консенсус подсказва годината да бъде „възходяща“, макар и без екстремни скокове, с особено силна динамика при NdPr и стабилно по-високи диференцирани цени за Dy/Tb поради технологичната им незаменимост. Към декември 2025 г. цената на неодима е около 149 USD за килограм на международните пазари, или приблизително 722 500 CNY за тон

Как ще се промени световната икономика

Редкоземните са „новото масло“ на зелената индустрия: без тях няма тихи, ефективни електромотори, компактни генератори и напреднали системи в отбраната и аерокосмическата индустрия. Затова 2026 г. ще засили пренареждането на веригите за стойност – държавите и корпорациите ще инвестират не само в добив, а най-вече в преработка, сплави, магнитни фабрики и рециклиране. Преходът към гъвкави, регионално диверсифицирани вериги ще намалява уязвимостта, но ще изисква време, капитал и технологични партньорства.

Икономическият ефект ще се вижда в няколко линии: по-висока капитализация на производители с достъп до магнитни продукти, нарастващи инвестиции в рециклиране (за да се скъси цикълът и обезпечи вторично предлагане), и геополитическо преминаване към „съюзни“ вериги – Северна Америка, Европа, Австралия и избрани партньори в Азия и Африка, които ускоряват капацитетите си отвъд чистия добив.

Коя държава ще спечели най-много

Краткият отговор за 2026 г. остава: Китай. Не заради добива сам по себе си, а заради монополната позиция в преработката (рафиниране) и доминацията при тежките редкоземни (Dy, Tb). Точно „средното звено“ – химическата преработка и производството на магнитни материали – е критичната точка, която дава лоста на Пекин върху глобалните индустриални вериги.

Вторият ешелон печеливши включва Австралия и САЩ – с компании като Lynas, които навлизат във фаза на увеличено производство и възстановяване на цените през 2026 г., подпомогнати от проекти за нови мощности и от политики за „дешоринг“/„френдшоринг“ в НАТО/ОИСР общности. Европа също ще напредва, но по-бавно, фокусирайки се върху рециклиране и изграждане на преработвателни мощности, които да намалят зависимостта от азиатските рафинерии.

Глобалните резерви и диверсификацията по държави продължават да се развиват – от Австралия и САЩ до Бразилия и Африка – но най-голямата рента през 2026 г. остава там, където има технологичен контрол над рафинирането и магнитите. Именно затова Китай е „нетният победител“, докато „преследвачите“ скъсяват дистанцията чрез инвестиции и индустриални съюзи.

Българският потенциал

В този нов геоикономически пейзаж България може да намери своята ниша. Макар страната да не разполага със значителни собствени находища на редкоземни метали, тя има потенциал да се включи в европейските вериги чрез рециклиране, индустриални зони и производство на компоненти за автомобилния и енергийния сектор. Новите чужди инвеститори, които търсят стратегически локации в рамките на ЕС, могат да видят България като подходяща платформа за изграждане на заводи и логистични центрове. Така страната ни би могла да се превърне в регионален хъб за добавена стойност, свързана с редкоземните метали – не чрез добив, а чрез индустриална интеграция и технологични партньорства.

Източници:

Financial Times

Bloomberg

Reuters

International Energy Agency (IEA)

US Geological Survey (USGS)

European Commission reports on Critical Raw Materials

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com