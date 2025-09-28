Огромна държава откри находища на важен редкоземен метал

Учени са открили огромен източник на ниобий –

метал, необходим за повечето съвременни технологии.

Смята се, че находището се е образувало когато суперконтинентът Родиния се е разпаднал преди приблизително 830 милиона години.

Live Science съобщава, че проучване, публикувано в Geological Magazine, съобщава за откриването на богати на ниобийни карбонатити в Централна Австралия.

Ниобият е сребрист, устойчив на корозия метал със свръхпроводящи свойства, което го прави ключов елемент за закаляване на стомана. Използва се в устройства като скенери за ядрено-магнитен резонанс и ускорители на частици.

Ниобий - къде се добива?

В момента 90% от световните запаси от ниобий се добиват от една-единствена мина в Бразилия, а останалите 10% идват от канадска мина. Разбирането как, къде и кога са се образували тези огромни австралийски находища би могло да помогне в търсенето на нови, каза пред Live Science съавторът на изследването Максимилиан Дрелнер, изследовател по седиментология в университета в Гьотинген в Германия.

Въпреки че малки количества ниобий могат да бъдат открити в различни видове скали, обемите, необходими за икономически и индустриално жизнеспособен добив, се добиват предимно от карбонатити - кристални скали, съставени предимно от магмен карбонат.

Карбонатитите обикновено се намират само под земната повърхност, така че единственият начин да се разбере къде са тези находища е чрез проучвателно сондиране.

Богати находища

Две нови богати на ниобий находища в австралийската провинция Айлерон – Луни и Крийн – бяха открити по време на проучване от минните компании WA1 Resources Ltd. през 2022 г. и Encounter Resources през 2023 г. Находището Луни съдържа приблизително 200 милиона метрични тона ниобий, докато по-малкото находище Крийн съдържа приблизително 3,5 милиона метрични тона.

