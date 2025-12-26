Когато включите телевизора си у дома или посегнете към зарядното, за да заредите смартфона си, едва ли си давате сметка, че всичко това е възможно благодарение на един вълшебен метал - галий. Открит е през 1875 година. Втечнява се при стайна температура (29,76 °C) дори при по-продължително държане в ръка. Той не се среща в свободно състояние в природата. Галият е мек сребрист метал. Смес на галий (68,5%), индий (21,5%) и калай (10%), известна с тривиалното наименование галинстан, която буквално върши чудеса за техниката. Без галий тя е невъзможна. Интернет - също.

Галият – металът, който вече е във всеки дом

Галият е навсякъде около нас – в LED телевизорите, в смартфоните, в зарядните устройства, в оптичните компоненти, които движат интернет. Макар да е невидим за потребителя, той е ключов за съвременната електроника. Без него няма високоефективни светодиоди, няма бързи чипове, няма модерни комуникации. Именно затова галият се превърна в един от най-стратегическите елементи на XXI век.

Германият – металът на инфрачервената ера

Германият е другият „тих герой“ на технологичната революция. Той е незаменим в инфрачервените системи, оптичните влакна, сензорите, слънчевите панели и високочувствителните електронни компоненти. В отбранителната индустрия германий е ключов за нощното виждане, термовизията и системите за наблюдение. Той е и важна добавка в полупроводниковите сплави, които правят чиповете по-бързи и по-ефективни.

Монополът на Китай – геополитическо оръжие

Китай държи почти 98% от световните доставки на галий и около 60% от германий. Това превръща Пекин в абсолютен хегемон на пазара. През последните години страната въведе ограничения върху износа на двата метала, позовавайки се на „националната сигурност“. Резултатът беше мигновен – цените в Европа скочиха почти двойно, а производителите на чипове предупредиха за риск от сериозни забавяния и недостиг.

Геополитическата тежест на галия и германия е толкова голяма, че всяка промяна в китайската политика води до трусове в глобалната индустрия.

Кои държави се опитват да бъдат конкурентни

След китайските ограничения САЩ, Япония и ЕС започнаха спешни програми за осигуряване на алтернативни доставки. Канада, Финландия и САЩ вече произвеждат част от световния германий, а Австралия и Южна Корея инвестират в нови мощности за галий.

Въпреки това никоя държава не може да се доближи до китайския капацитет – нито по обеми, нито по цена. Затова Западът търси решения чрез рециклиране, нови технологии и стратегически резерви.

Най-големите находища на галий и германий

Галият рядко се среща като самостоятелна руда – той е страничен продукт при добива на алуминий и цинк. Най-големите количества се извличат в Китай, следван от Русия, Германия и Казахстан.

Германият също е страничен продукт – основно от цинкови руди и летлива пепел от въглища. Най-големите производители извън Китай са Канада, Финландия, Русия и САЩ.

Къде е България в тази нова геополитика

България няма значими находища на галий или германий, но има силни позиции в добива на цинк – основният източник на германий. Това отваря възможност за развитие на преработвателни мощности и участие в европейските вериги за доставки.

Освен това страната ни може да се включи в рециклирането на електронни отпадъци – сектор, който ще става все по-важен, тъй като светът търси алтернативи на китайския монопол.

Но съседите ни изпревариха

Гъpция мoжe дa ce oĸaжe cpeд ĸлючoвитe oтгoвop нa eвpoпeйcĸaтa cтpaтeгия зa нaмaлявaнe нa зaвиcимocттa oт Kитaй в oблacттa нa ĸpитичнитe мeтaли. Toвa вaжи c ocoбeнa cилa зa гaлия - минepaл, нeoбxoдим зa пpoизвoдcтвoтo нa cлънчeви пaнeли, пoлyпpoвoдници и виcoĸoтexнoлoгични ycтpoйcтвa.

В началото на годината стана ясна знaчимaтa инвecтиция нa гpъцĸaтa ĸoмпaния Меtlеn в пpoизвoдcтвoтo нa гaлий. Гpъцĸaтa ĸoмпaния e вoдeщ пpoизвoдитeл нa aлyминий и aлyминиeв oĸcид нe caмo в poдинaтa cи, нo и в EC.

Ceгa внимaниe нa тoзи пoтeнциaлнo ĸлючoв зa бъдeщeтo нa peгиoнa и Eвpoпa пpoeĸт oбpъщa пopeдицaтa нa АRТЕ, ĸaтo пocтaвя aĸцeнт въpxy бoĸcитнaтa минa в цeнтpaлнa Гъpция. Toвa e и eдинcтвeният мecтeн изтoчниĸ нa гaлий в Eвpoпeйcĸия cъюз и е толкова голям, че може да задоволи търсенето в Европа до 2028 г.

Кои ще бъдат новите лидери

Китай ще остане доминиращ играч, но САЩ, Япония, Канада и ЕС вече изграждат нови мощности и стратегически резерви. В дългосрочен план лидерството ще принадлежи на държавите, които успеят да развият собствен добив, рециклиране и високотехнологични производства.

Галият и германий вече не са просто метали – те са новите геополитически инструменти, които пренареждат световната икономика.

