Опасен метал счупи цените, пренарежда целия свят

Уранът премина червената линия

Уранът – металът, който движи ядрената енергетика и геополитическите баланси – достигна цена от 85,25 долара за фунт, най-високото ниво от близо година и половина. Скокът не е случаен, нито краткотраен. Пазарът навлиза в нов цикъл, в който търсенето расте по-бързо от предлагането, а държави и корпорации се надпреварват да си осигурят достъп до стратегическия ресурс. Данните на Trading Economics потвърждават, че ръстът е движен от дългосрочни покупки, включително от големи фондове, които изтеглят физически материал от пазара. Най-големият уранов фонд в света – Sprott наскоро закупи 100 000 фунта уран, което допълнително сви ликвидността на вторичните източници.

Недостигът, който светът подценяваше

След аварията във Фукушима през 2011 г. глобалният добив на уран се сви, а инвестициите в нови мини почти замряха. Днес това се връща като бумеранг. Старите находища работят на пределни мощности, а новите се отварят бавно и трудно. Междувременно ядрената енергетика преживява ренесанс – не само като нисковъглероден източник, но и като единствената стабилна алтернатива на фона на растящите енергийни нужди на индустрията и дата центровете.

Световната ядрена асоциация прогнозира 28% ръст на търсенето до 2030 г., движен от нови реактори в Китай, Индия и Близкия изток. Това означава, че пазарът навлиза в дългосрочен структурен недостиг – ситуация, която исторически води до продължително поскъпване.

Америка срещу Русия - битката за ядреното гориво

Геополитическият пласт е още по-значим от икономическия. САЩ ускоряват усилията си да намалят зависимостта от руското ядрено гориво – зависимост, която години наред беше подценявана. Вашингтон облекчи регулациите за строителство на обогатителни мощности и подписа стратегически споразумения с Cameco и Centrus за компенсиране на намалените доставки от Русия след санкциите.

Русия обаче не стои безучастно. „Росатом“ представи ново поколение газови центрофуги с по-висока ефективност – ход, който цели да запази доминацията ѝ в обогатяването, един от най-критичните етапи във веригата на ядреното гориво.

Китай и Индия - новите ядрени империи

Докато Западът се опитва да навакса, Китай и Индия строят реактори с темпо, невиждано от десетилетия. Пекин вече е най-големият строител на нови мощности в света и изкупува дългосрочни доставки от Казахстан, Намибия и Канада. Индия следва същата стратегия – тихо, но последователно.

Тази надпревара превръща урана в геополитическа валута, сравнима по значение с петрола през XX век. Който контролира веригата на ядреното гориво – от добива до обогатяването – контролира бъдещето на енергетиката.

Фондовете, които променят играта

Поскъпването не се дължи само на държави. Частните инвестиционни фондове също играят огромна роля. Sprott и британският Yellow Cake увеличават покупките си, очаквайки още по-голям дисбаланс между търсене и предлагане през 2026–2028 г. Yellow Cake предупреди още през декември 2025 г., че пазарът навлиза в период на хроничен недостиг, който може да доведе до нови ценови рекорди.

Енергийният глад на новия свят

Една от най-новите тенденции е ръстът на енергийното потребление от дата центровете и индустриите, свързани с изкуствения интелект. Тези мощности изискват стабилна, предвидима и нисковъглеродна енергия – нещо, което ядрените централи осигуряват по-добре от всички други източници. Това допълнително засилва натиска върху пазара на уран.

Българската следа: ново гориво за АЕЦ „Козлодуй“

Важен елемент от регионалната картина е и лицензираното от „Уестингхаус“ ново ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“. Процесът по преминаване към него ще продължи четири години, но вече е част от по-широката европейска стратегия за диверсификация от Русия.

Светът влиза в нова ядрена епоха

Всички фактори – недостигът на добив, геополитическата надпревара, ръстът на индустриалното потребление и агресивните покупки от фондове – сочат към едно: уранът ще продължи да поскъпва. Пазарът вече не реагира на краткосрочни шокове, а на дълбока структурна промяна.

Уранът се превръща в опасен метал не само заради своята радиоактивност, но и заради способността си да пренарежда световната икономика. И тази трансформация едва започва.

