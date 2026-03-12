Със закон на ДПС! Жестоки наказания за педофили

По-високи наказания за педофили и лица, извършващи други посегателства срещу деца, прие парламентът по предложение на ДПС.

Законът на ДПС въвежда значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс. Предвидено е разпространяване на порнографски материали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година, а глобата от 1000 до 3000 лв. да стане от 1000 до 10 000 лв.

Парламентарната група на ДПС-Ново начало изготви законопроект, който цели завишаване на наказателната отговорност на извършителите на полови престъпления, с което да се засили защитата, както на пострадали от деянието им деца, така и на пълнолетни лица в глава II "Престъпления против личността", раздел VIII "Разврат" от Наказателния кодекс.

В действащата уредба наказанията са занижени, глобите са символични, а в редица разпоредби липсват минимални размери и са предвидени ниски максимуми, което не осигурява необходимата генерална превенция и създава усещане за безнаказаност в извършителите.

Според ДПС подобни тежки престъпления следва да бъдат санкционирани с цялата строгост на закона, за да се гарантира реална защита на най-уязвимите групи в обществото и да се предотврати освобождаването на извършители срещу ниски парични гаранции, което предизвиква обществено възмущение. Освен това през последните години се наблюдава сериозна ескалация на сексуалните посегателства срещу малолетни и непълнолетни, както и ръст на случаите на използване на деца за създаване и разпространение на порнографски материали в интернет.

Организирани престъпни групи все по-често въвличат деца чрез принуда или заплащане с цел сексуална експлоатация или извличане на облаги, което налага решителна и по-строга наказателноправна реакция.

Парламентът прие и законопроект на МС, който предвижда осъвременяване на института на давността за наказателно преследване на извършителите на престъпления по глава втора и глава четвърта от особената част на Наказателния кодекс с пострадал малолетно или непълнолетно лице, така че уредбата да бъде съобразена с европейската правна рамка и съвременните обществени реалности. Според МС децата не могат да бъдат приравнявани на пълнолетните лица по отношение на способността им да разпознават престъпление и да търсят защита, поради което е необходимо давността да започва да тече от навършване на 18-годишна възраст, а не от момента на извършване на деянието, като същевременно се запазва задължението на органите да действат незабавно при сигнал. Тази промяна ще има и превантивен ефект, като ограничи възможността извършителите да избегнат наказателна отговорност.

Освен това развитието на информационните технологии и възможността престъпленията да бъдат записвани и разпространявани онлайн водят до продължително преживяване на травмата, което допълнително обосновава нуждата от по-дълги давностни срокове. Според МС съществува зависимост на децата от възрастни лица, които не винаги изпълняват задължението си да сигнализират органите по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, както и че липсва санкция за неизпълнение на това задължение, което увеличава риска престъпленията да останат неразкрити.

Предлага въвеждане на по-тежко наказуеми квалифицирани състави, когато жертвата е под 10-годишна възраст, отчитайки изключителната уязвимост на тази възрастова група и тежките, дълготрайни последици от престъпленията. Определянето на 10-годишна възраст като праг е обосновано от психологически, социални и правни съображения и съответства на европейските тенденции за засилена защита на най-малките деца.

Разширява се системата от квалифицирани признаци при престъпленията против половата неприкосновеност, като се предвиждат по-тежки наказания при множество пострадали лица, причиняване на тежка телесна повреда, опасен рецидив, особено тежки случаи и настъпили значителни вредни последици за развитието на детето.

