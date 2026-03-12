Покъртително! Майка и дете живеят буквално на улицата в Пловдив

Майка с малко дете - момиче на видима възраст 7-8 години, живеят при нечовешки условия на открито в Пловдив. За това сигнализира пловдивчанка в социалните мрежи. Те се намират непосредствено до блок 127 (в задната част, разположена зад Поликлиниката/ДКЦ V), предаде Марица.

"Те са устроили временно "жилище" в нишата под една от терасите на първия етаж на блока. Тази сутрин преминавайки от там, видях само малко момиче - детето пребиваваше върху бетонните плочи, оградени единствено от няколко парчета бял кашон. Детето беше на около 7-8 години, изложено на преки атмосферни влияния, влага и студ. Липсват минимални санитарно-хигиенни условия и сигурност. Попитах го какво прави тук- то ми отговори, че няма къде да живеят и спят тук с майка му (която я нямаше). Гледката беше меко казано покъртителна", обяснява пловдивчанката.

Тя апелира за незабвна намеса на отговорните служби - да се извърши на проверка на място от социални работници и служители на МВР за установяване самоличността на лицата, също да се осигури спешен подслон в Център за временно настаняване или Кризисен център за майки с деца. По думите й трябва да се направи оценка на риска за детето и предприемане на мерки съгласно Закона за закрила на детето, за да му бъде осигурена адекватна грижа, храна и достъп до образование.

"Вярвам, че като общество и институции не можем да допуснем едно дете да расте под бетонна тераса в европейски град през 2026 година. Всяко забавяне поставя в риск физическото и психическото състояние на момичето", коментира пловдивчанката, станала свидетел на потресаващата гледка.

