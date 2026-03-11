След 9 месеца в болница: близнаците вече имат дом!

9-месечните близнаци от Националната кардиологична болница вече са в приемно семейство. От раждането на двете момченца техен дом беше болницата, а медиците се грижеха за тях, събощава bTV.

За първи път днес те излизат извън болничната стая, срещат се със заобикалящия ги свят и семейството, което ги прие. Историята на 9-месечните бебета, оставени на грижите на лекарите в болницата, трогна хиляди.

„Първо ги видях по телевизията. Ние като семейство сме много чувствителни на тази тема и веднага ги поискахме“, разказва приемната майка.

Приемните родители са от Перник. Грижили са се за две деца, които вече са осиновени.

Отглеждат и още едно бебе на година и половина, а сега отварят дома и сърцето си за близнаците. Вълнуваме се всички. У дома имам и син, дъщеря, свекърва, съпруг - всички ще помагат. Вълнуваме се, ще им дадем всичко. Обичаме ги. Още, когато ги видях по телевизията, ги заобичах“, казва приемната майка.

Приемните родители не просто дават покрив над главата на едно дете. Полагат грижа за него, дават му внимание, обич – всичко това, което трябва на едно дете, за да расте обгрижено и щастливо“, казва Даниела Александрова, началник на областен екип по приемна грижа.

Биологичната майка може да вижда децата, ако изяви желание. Срещите с тях стават по график и регламентирани условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com