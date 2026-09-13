Всичко за Нов Дом

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3 деца намериха нов дом

3 деца намериха нов дом

Кърджали. Три деца в община Кърджали намериха свой нов дом. "В начален етап сме, очакваме от приемните родители да се справят добре със задълженията....

14 юли | 6:20
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Кметство влезе в нов дом

Кметство влезе в нов дом

Стара Загора. Администрацията и данъчните служби на административно бюро „Изток”, което обслужва източните квартали на Стара Загора, влязоха в нов мод...

27 ноември | 18:11
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