Посочиха кой гори за жилищен кредит и нов дом
Важен е нетният доход и самоучастието
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Важен е нетният доход и самоучастието
12-годишното момиче, което страда от рядко сърдечно и белодробно заболяване, вече живее в общинско жилище
Случило се е малко след края на снимките
Ще им дадем всичко, вълунва се приемната им майка
Кралското семейство направи голяма крачка
Голяма промяна за семейството на британския престолонаследник
Новата им резиденция включва около 30 до 40 стаи
Интересен ден очаква знаците от хороскопа днес
Със Спестовен жилищен кредит на Пощенска банка можеш да плащаш лихва само върху половината от кредита
. Новият им дом също е в кв. "Меден рудник". Жилището разполага с 3 стаи и кухня, оборудвани с всичко необходимо, включително отоплителни уреди и кух...
103 000 лева ще струва ремонтът и разширяването на клетката на двете мечки в благоевградския зоопарк. Общината се е заела със задачата да се изпълнят...
Благоевград. Сдружение за дива природа „Балкани" ще осигури нов дом на една от 11-те мечки, които са израснали затворени в Държавно ловно стопанство „...
Благоевград. Къща „кацна" върху гараж в сатовчанското село Осина, за да може бедстващо семейство да има покрив преди настъпването на зимата. За повеч...
Стара Загора. Уникален дом, изграден по всички препоръки на великия учител Петър Дънов, вдигна в Града на липите Бялото братство. Кацналата като бяла...
Лондон. Кралица Елизабет II подари къща в провинцията на херцога и херцогинята на Кембридж, съобщават британските медии. Дарът е по случай раждането...
Кърджали. Три деца в община Кърджали намериха свой нов дом. "В начален етап сме, очакваме от приемните родители да се справят добре със задълженията....
Хасково. Деца от институции и такива със специални потребности ще бъдат изведени от домовете, в които са в момента и ще бъдат настанени в истински жил...
Стара Загора. Администрацията и данъчните служби на административно бюро „Изток”, което обслужва източните квартали на Стара Загора, влязоха в нов мод...