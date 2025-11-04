Обрат в живота на Кейт и Уилям. Престолонаследникът на британската корона, съпругата му и децата им - принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот, се преместиха в новия си дом.

Семейството вече живее във „Форест Лодж“ - дом, разположен в имението Уиндзор, потвърдиха от двореца Кенсингтън пред ABC News в неделя.

Преди преместването си Уилям и Кейт сами са заплатили за ремонтите във „Форест Лодж“.

Жилището, което има 8 спални, се намира недалеч от предишния им дом - „Аделейд Котидж“, също част от имението Уиндзор.

Уилям и Кейт направиха „Аделейд Котидж“ свой постоянен семеен дом през 2022 година, когато се преместиха там от двореца Кенсингтън, където живееха от 2017 година.

Откакто живеят в Уиндзор, Джордж, Шарлот и Луис посещават училището „Ламбрук“, което се намира наблизо, в графство Бъркшър.

Освен новия си дом „Форест Лодж“, Уилям и Кейт все още притежават и резиденцията си в двореца Кенсингтън, както и „Анмър Хол“ - домът им в имението Сандрингам на кралското семейство в Норфолк.

Photographs reveal the grand Georgian interiors of Forest Lodge, Prince William and Kate Middleton's new homehttps://t.co/fZD52pIyFd pic.twitter.com/2MmNtJtyfF — Tatler (@Tatlermagazine) August 24, 2025

