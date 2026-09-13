Всичко за Уилям И Кейт

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11 факта за принц Джордж

11 факта за принц Джордж

Принц Джордж – първородният син на британския принц Уилям и съпругата му Кейт, днес има рожден ден. Той става на 2 годинки, при това вече е горд батко...

22 юли | 15:29
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Уилям и Кейт ще имат момиче

Уилям и Кейт ще имат момиче

Лондон. Британският принц Уилям и херцогинята на Кембридж Кейт ще си имат момиче. Второто дете в семейството ще бъде кръстено на принцеса Даяна, съобщ...

07 февруари | 11:22
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Кейт надви Уилям два пъти

Кейт надви Уилям два пъти

Принц Уилям и съпругата му Кейт се състезаваха с яхти в Нова Зеландия. Под ръководството на експертни моряци от Team New Zealand, в Оукланд Харбър дво...

11 април | 18:35
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Принц Уилям напуска армията

Принц Уилям напуска армията

Лондон. Британският принц Уилям приключва военната си служба като пилот на спасителен хеликоптер в Кралските ВВС и напуска въоръжените сили, предаде А...

12 септември | 13:40
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